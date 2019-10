Solo tre minuti per vincere 96.000 euro. Anche questo giovedì 24 ottobre 2019 il campione di Caduta Libera ci ha riprovato, anche se per il simpatico Gabriele Giorgio una nuova vittoria non è arrivata. In studio, infatti, il brillante 33enne di Pesaro ha tentato di rispondere a tutti i 10 passi finali di oggi, ma tre delle domande sono risultate inevase. Ecco il video Mediaset con i Dieci Passi di stasera.