Dopo i primi 75.000 euro vinti l’altro giorno, la seconda vittoria di Christian Fregoni stenta ad arrivare. Nella puntata di Caduta Libera di mercoledì 24 luglio 2019, infatti, il “sexy bagnino” di Brescia è arrivato nuovamente al gioco dei 10 passi finali. Per una sola risposta non data, però, il bel 27enne non ha portato a casa i tanto desiderati 175.000 euro, l’odierno montepremi andato ufficialmente in fumo. Rivediamo, allora, i tre nuovi minuti finali del quiz di Canale 5, in questo video Mediaset ufficiale.