Dopo l’omaggio di ieri a Mike Bongiorno, oggi il programma di Caduta Libera è stato dedicato al ritorno in tv di Christian Fregoni. Nella puntata di questa domenica 8 settembre 2019, infatti, il campione in carica ha affrontato i suoi nuovi 10 passi finali, nella speranza di portare a casa un succulento bottino del valore di 311.000 euro. Ma c’è riuscito oppure no? Scopriamolo insieme, in questo video Mediaset ufficiale con tutte le ultime domande e risposte di stasera.