“Caduta Libera – Grazie Mike” è il titolo scelto per la puntata speciale di oggi. Questo sabato 7 settembre 2019, infatti, Gerry Scotti e i suoi ospiti hanno ricordato così Mike Bongiorno a distanza di 10 anni dalla morte. Dapprima con la “stellare” Valeria Marini in gioco sulla botola numero 1 e successivamente anche con Miriana Trevisan al centro dello studio.

In puntata, inoltre, per la prima volta nella storia di Caduta Libera, un concorrente – in questo caso Susanna Messaggio – ha lasciato gli studi del programma di Canale 5 senza cadere nella botola. Il motivo? A quanto pare una distorsione al piede, che non ha comunque impedito all’ex valletta di Telemike di partecipare alla trasmissione e per portare in tv il suo personale ricordo di Bongiorno.

Ecco qui il video Mediaset completo dell’intera puntata di stasera.