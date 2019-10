Campione in carica a Caduta Libera da circa un mese, Gabriele Giorgio vince per la quinta volta nel gioco finale dei 10 passi. Nella puntata di stasera, infatti, il 33enne di Pesaro (in cerca di lavoro) ha aggiornato il montepremi vincendo altri 30.000 euro e superando il tetto dei 300.000 (316.000, per l’esattezza). Ecco il video Mediaset coi Dieci Passi di venerdì 25 ottobre 2019 e i festeggiamenti di Gabriele:

“Polis” nella Grecia antica (Città Stato); Giustiziere di Darkwood (Zagor); Nel ruolo di se stesso in “Love Boat” (Andy Wharol); Il “primato” del Sanscrito (è la lingua più antica del mondo); Agli antipodi delle zenit (Nadir); Il nome del pesce che significa indugio (remora); Nel 2011 primo tennista a vincere torneo sull’erba (Andreas Seppi); Disse “Madame Bovary c’est moi” (Gustave Flaubert); Aggettivo “antiquato” (anacronistico); Spa, acronimo di… (Salus per aquam).