Ieri, lunedì 30 agosto 2021, è stato il giorno del debutto della nuova stagione del game show televisivo di Canale 5 Caduta Libera condotto da Gerry Scotti. Proprio qualche settimana fa il conduttore si è detto emozionato a questo ritorno in tv, soprattutto a ritornare in uno studio televisivo dopo tanto tempo. In questo periodo di Covid infatti, sono andate in onda repliche di passate edizioni di alcuni suoi programmi. Ma vediamo quanti telespettatori ha totalizzato la 1° puntata del game show di Canale 5, come sono andati i dati Auditel?

Caduta Libera: dati Auditel della prima puntata della nuova stagione

Gerry Scotti inaugura su Canale 5 dallo Studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, la nuova stagione di Caduta Libera. Tantissime le novità, a partire da nuovi ed entusiasmanti giochi inseriti nel programma. Ma andiamo ora ad analizzare i dati Auditel di questa prima puntata.

Caduta Libera – Inizia la Sfida viene seguito in questa prima puntata da 1.318.000 spettatori pari al 12% di share, mentre Caduta Libera ha interessato invece 2.214.000 spettatori pari al 15.7%.

La sfida Auditel con Reazione a Catena

Il programma condotto da Gerry Scotti al suo debutto televisivo nella nuova stagione tv 2021/2022 si è scontrato con un altro game show di successo: Reazione a Catena condotto da Marco Liorni in onda su Rai 1.

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente nella giornata di ieri ha ottenuto un ascolto medio di 2.301.000 spettatori con il 20.4% di share, mentre Reazione a Catena ha incollato ai teleschermi ben 3.634.000 spettatori con il 24.8% di share.

Caduta Libera: la media degli ascolti ottenuti dal programma di Gerry Scotti

Mediamente Caduta Libera, giunto alla sua decima edizione, ha mantenuto dei risultati costanti in merito agli ascolti. Il programma condotto da Gerry Scotti solitamente viene seguito da una media di 3.086.000 telespettatori, conquistando il 19.22% di share, e toccando punte del 20%. Il punto più alto toccato dal programma, in termini di ascolti tv e percentuali di share durante le varie edizioni, è stato di 3.567.000 di telespettatori con il 20.7% di share.

Il debutto della nuova stagione di Caduta Libera ha fatto da apripista ai tanti programmi che a inizio settembre inizieranno la nuova stagione televisiva 2021/2022.