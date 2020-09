Buongiorno Verônica su Netflix: trama e cast della serie brasiliana

Buongiorno Verônica è solo un’altra delle serie Tv brasiliane approdate sulla piattaforma Netflix. Basata sull’omonimo romanzo pubblicato nel 2016, la storia segue le indagini di una poliziotta improvvisata a caccia di un predatore sessuale che opera tramite siti di incontri. Il libro da cui è tratta è stato pubblicato da due autori sotto lo pseudonimo di Andrea Killmore e fin da subito ha suscitato l’interesse di Netflix che ha quindi deciso di realizzare una serie televisiva. Nel 2019, i due autori hanno svelato i loro veri nomi – Ilana Casoy e Raphael Monte. Diretta da José Henrique Fonseca, la prima stagione, composta da sette episodi, è disponibile dal 1° ottobre su Netflix.

Buongiorno Verônica su Netflix: la trama della serie Tv

Ambientata ai giorni nostri, la protagonista è Verônica Torres, una segretaria di polizia annoiata che lavora in una stazione nella sezione omicidi a San Paolo, in Brasile. La donna ha una vita apparentemente tranquilla e felici: sposata e con due figli. Un giorno la sua routine quotidiana si interrompe quando assiste per puro caso al drammatico suicidio di una giovane donna.

Quella stessa settimana, Verônica aveva ricevuto una chiamata anonima in polizia da parte di un’altra donna che disperata chiedeva aiuto. Determinata ad approfondire i casi, Verônica si mette a indagare in solitaria, scoprendo un giro criminale che coinvolge giovani donne e che rischia di mettere in pericolo la sua famiglia.

Un serial killer che non conosce limiti. Un sistema burocratico che non funziona e diverse vittime senza speranza. Ma niente e nessuno impedirà a Verônica di lottare per far trionfare la giustizia.

Buongiorno Verônica: il cast e i personaggi

Tainá Müller interpreta la protagonista Verônica, detta “Verô” Torres; Elisa Volpatto è Anita; Camila Morgado è Janete, giovane donna, moglie del serial killer, che chiede aiuto alla protagonista; Eduardo Moscovis è Claúdio Antunes Brandão, ufficiale di polizia descritto come un uomo molto arrogante. Nel cast anche Antônio Grassi che interpreta Wilson Carvana; César Mello è Paulo; e DJ Amorim nel ruolo di Rafael “Rafa” Torres.