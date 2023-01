In arrivo su canale 5 la seconda stagione di Buongiorno, Mamma! Fiction Mediaset molto amata dal pubblico. I protagonisti sono Raul Bova, che veste i panni di Guido Borghi, il capo famiglia e Maria Chiara Giannetta quelli di Anna Della Rosa, la moglie, che da anni è in coma. Cosa accadrà nella seconda stagione? Scopriamo assieme le novità e i colpi di scena che ci aspettano.

Buongiorno, Mamma! La Seconda stagione su canale 5 in prima serata: ecco quando in tv

Da mercoledì 15 febbraio 2023 in prima serata su canale 5 andrà in onda la seconda stagione della fiction Mediaset, Buongiorno, Mamma! La produzione è sempre Lux Vide e RTI, mentre nella regia è subentrato a Giulio Manfredonia, Alexis Sweet che curerà questa seconda stagione.

Buongiorno, Mamma! Dove eravamo rimasti? Il finale della prima stagione

Ricordate il colpo di scena con cui si è chiusa la prima stagione di “Buongiorno, mamma!”? Aprendo la porta di casa Anna si era trovata davanti Maurizia, che aveva creduto morta in un incendio. Il malore seguito allo shock di vedersela davanti viva e vegeta l’aveva fatta finire in coma.

Le novità della seconda stagione di Buongiorno, Mamma!

La seconda stagione riparte proprio da quel momento: da lì si dipaneranno tutti gli eventi dei componenti della famiglia. Ma le dinamiche della fiction saranno arricchite grazie all’innesto di altri personaggi che allargano la storia con delle grosse novità per quanto riguarda i figli di Guido ed Anna. Certo la news che vorremo tutti è sapere se finalmente Anna si sveglierà dal coma!

Nella seconda stagione, infatti, Anna è ancora a letto, circondata dall’affetto di Guido e dei loro quattro figli Francesca, Jacopo, Sole e il piccolo Michelino. Tuttavia, in questa seconda stagione si scaverà moltissimo nella vita di Guido e nel suo passato. Ha avuto un flirt con Maurizia oppure no?

«Quel colpo di scena è solo uno dei tanti che vedrete nelle nuove puntate» anticipa Raoul Bova da Sorrisi e Canzoni «uno tirerà l’altro con un continuo capovolgimento di fronte. In questa stagione ci saranno molte sorprese che riguardano i nostri figli ma anche noi due. Una per tutte: a un certo punto della storia Guido sarà arrestato».

Maria Chiara Giannetta conferma:

«La seconda stagione è ancora più avvincente della prima. Devo dire che recitare il ruolo di una persona in coma è davvero faticoso: devi dare sempre l’impressione di non stare dormendo perché la donna in quel letto è viva. Poi, nel nostro caso, Anna in un certo qual modo ascolta quello che viene detto e dà delle risposte pur senza rispondere».

Cast, attori e personaggi di Buongiorno, Mamma! 2

Nella seconda stagione della fiction tv ritroviamo il cast al completo della prima con l’arrivo di nuovi personaggi. Ecco i nomi degli attori e dei personaggi interpretati:

Raoul Bova è Guido Borghi,

è Guido Borghi, Maria Chiara Giannetta è Anna Della Rosa,

è Anna Della Rosa, Beatrice Arnera è Agata Scalzi,

è Agata Scalzi, Stella Egitto è Maurizia Scalzi,

Elena Funari è Francesca Borghi,

Matteo Oscar Giuggioli è Jacopo Borghi,

Ginevra Francesconi è Sole Borghi,

Marco Valerio Bartocci è Michele Borghi,

Serena Autieri è Miriam Castellani,

Erasmo Genzini è Armando,

Barbara Folchitto è Lucrezia Della Rosa,

Filippo Gili è Filippo Della Rosa,

Niccolò Ferrero è Piggi,

Giovanni Nasta è Greg,

Rausy Giangarè è Greta,

Federico Cesari è Federico,

Giovanni Calcagno è Elio Borghi,

Domenico Diele è il Vicequestore Vincenzo Colaprico.