Se Sabato 8 Giugno non potete uscire o, semplicemente, non ne avete voglia e preferite restare a casa, potete rilassarvi davanti alla tv guardando Buona giornata, un film commedia del 2012 diretto dal maestro del cinema leggero Carlo Vanzina. La pellicola non è eccezionale, ma nel proposito di mostrare alcuni dei vizi tipici degli italiani, sebbene prevedibile, risulta divertente, almeno a tratti. Non un capolavoro insomma, ma in fin dei conti risulta gradevole. Vediamo la trama, il cast e le curiosità principali sul suo conto.

Buona giornata: la trama in breve e il cast

Buona giornata è un film a episodi che racconta 7 storie che accadono in 7 diverse città nell’arco di sole 24 ore. I personaggi sono tutti italiani tipici, sia nei tanti vizi che nelle poche virtù.

Il cast annovera alcuni dei nostri interpreti più iconici, ovvero Diego Abatantuono, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Teresa Mannino, Tosca D’Aquino, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini, Chiara Francini e Gabriele Cirilli.

Le principali curiosità da conoscere sul film

Ecco le curiosità che non potete perdervi su Buona giornata: