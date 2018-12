Un programma per celebrare Piero Angela? Sì, avete capito bene. Prossimamente in tv potremo vedere, prima della prima serata, Buon compleanno Piero. Si tratta di una trasmissione ideata e creata in omaggio all’amatissimo divulgatore scientifico. Cosa accadrà? Ecco tutte le news.

Anticipazioni Buon compleanno Piero: cosa vedremo?

Venerdì 21 dicembre 2018 su Rai 3, dalle 20:20 circa fino alle 20:45, prima di Un Posto al Sole, andrà in onda Buon compleanno Piero. Il programma è stato studiato ad hoc per celebrare Piero Angela e festeggiare le novanta candeline di uno dei conduttori più amati di ‘mamma’ Rai.

La trasmissione, è superfluo dirlo, sarà incentrata quindi su Piero Angela. Alla vigilia dei 90 anni d Angela, il programma celebrerà il famoso divulgatore scientifico attraverso il ritratto creato da amici, colleghi ed altri personaggi famosi.

Attraverso il racconto di altri i telespettatori di Rai 3 conosceranno qualcosa in più di Piero Angela e ripercorreranno la carriera del conduttore passando attraverso i suoi straordinari successi.

E’ però ancora presto per dire chi interverrà durante Buon compleanno Piero per raccontare aneddoti inediti e svelare a tutti i fan e ai semplici curiosi qualcosa in più sul festeggiato.

Piero Angela come Topolino: un fumetto insieme per il compleanno

Nel frattempo Piero Angela e Topolino hanno iniziato a festeggiare insieme le novanta candeline, visto che entrambi compiono la stessa età, diventando protagonisti di una meravigliosa storia all’interno del popolare fumetto.

Il conduttore di SuperQuark ha dato a Topolino la possibilità di vivere una nuova ed entusiasmante avventura fra fake news, bufale, leggende metropolitane e quant’altro.

Dopo aver battibeccato con zio Paperone, perché non voleva ‘elargire’ la scienza, ritenendo che fosse troppo ‘costoso’, la versione fumetto di Piero Angela, pronto a sbugiardare i vari ciarlatani, ha dovuto battagliare contro Charly De Boor. In una sfida, però, Angela è stato rapito dagli alieni e trattenuto sulla navicella spaziale per condurre un nuovo programma e far conoscere a tutti le bellezze dello spazio.