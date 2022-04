Con la puntata andata in onda oltreoceano lo scorso 23 marzo, Beautiful ha festeggiato il suo 35simo compleanno. Ecco le sorprese che gli autori della celebre soap americana hanno pensato per festeggiare questo importante traguardo.

Beautiful, 35 anni della soap

Con la sua veneranda età di 35 anni, Beautiful si appresta a scalare ulteriori gradini verso la vetta, che le regalerebbe il titolo di soap più longeva nella storia della televisione. Certo, il percorso è ancora lungo e riuscire a spodestare Sentieri, che mantiene saldamente il gradino più alto del podio, sembra davvero difficile. Tuttavia gli autori della telenovela americana ambientata per le strade di Los Angeles sembrano intenzionati a provarci, almeno stando a quanto annunciato proprio in occasione del 35esimo compleanno di Beautiful.

Se in America la soap ha aperto i battenti il 23 marzo 1987, gli spettatori italiani hanno dovuto aspettare il 1990 per entrare per la prima volta all’interno della celebre casa di moda di Los Angeles capitanata dalla famiglia Forrester. Da quel momento in poi sono state molte le storie d’amore e gli intrighi che ci hanno fatto trattenere il fiato, molti dei quali hanno visto protagonista Brooke Logan. Ed è proprio agli amori di Brooke che è stata dedicata una intera puntata speciale, andata in onda oltreoceano proprio il 23 marzo scorso.

Gli amori di Brooke Logan, Deacon escluso dalla top 5

Nella puntata speciale potremo rivedere i cinque grandi amori di Brooke, ovvero Eric, Thorne e Ridge Forrester, Nick Marone e Bill Spencer. Questo revival nel passato di Brooke ha dato modo ai telespettatori di ritrovare anche alcuni attori ormai finiti nei ricordi del passato, permettendo di rivedere i volti di Nick Marone e Thorne, rispettivamente interpretati da Jack Wagner e Winsor Harmon, che mancavano da molto tempo sul set.

Osservando la top 5 proposta dagli autori non colpiscono solo i nomi dei personaggi presenti, ma anche e soprattutto quell’unico personaggio “dimenticato”. Sembra infatti che in questa classifica manchi Deacon Sharpe. Una dimenticanza? Sicuramente Deacon avrebbe avuto pieno titolo per trovarsi in quella top 5, tanto più che è proprio con lui che Brooke ha condiviso la nascita di sua figlia Hope.

Beautiful, confermate le riprese fino al 2024

Non si tratta della sola ciliegina che i telespettatori hanno trovato nascosta dentro alla enorme torta preparata per l’occasione. Proprio l’affetto e la fiducia che hanno dimostrato in questi anni le migliaia di fans hanno convinto la produzione a prolungare le riprese per altri due anni.

La notizia, diffusa in occasione dei festeggiamenti per il 35esimo anno di Beautiful, ha fatto la felicità di tutti coloro che seguono ogni giorno la telenovela, che si sono così assicurati la compagnia dei loro beniamini fino al 2024.

Puntata speciale 35 anni di Beautiful, quando in Italia?

Quando vedremo in Italia la puntata speciale Beautiful tutta dedicata agli amori che riaffiorano in sogno all’eterna Brooke? A causa della differenza temporale di messa in onda tra il nostro Paese e gli States i telespettatori italiani potranno assistere alla puntata speciale di Beautiful tra un anno circa.

