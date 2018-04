In questi giorni ho letto (per l’ennesima volta) articoli che raccontano storie di adolescenti in “fuga” dai cosiddetti bulli. Quelli non sono bulli, quelli sono SFIGATI! Si, perché uno che usa la prepotenza per ottenere qualcosa è uno SFIGATO, uno che usa la violenza per prendersi ciò che non merita è uno SFIGATO, uno che umilia un coetaneo per sentirsi “potente” è uno SFIGATO. Ovunque voi siate, sappiate che gli SFIGATI siete voi! #elenoire #casalegno #stopbullismo #choosethebestfucktherest Non restiamo in silenzio. È vero, è solo un gesto, ma se ci uniamo, se ci facciamo sentire, anche il più piccolo dei gesti, può essere un sostegno, una dose di forza per tutte le vittime. “Tatuatevi” anche voi #sfigato

A post shared by Elenoire Casalegno (@elenoirec) on Apr 19, 2018 at 2:18am PDT