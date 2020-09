Buffy l’ammazzavampiri arriva su Prime Video con tutte le sette stagioni. Dal 1° settembre, la piattaforma di Amazon rende disponibile la serie cult degli anni Novanta, permettendo ai fan storici di riguardarla e al nuovo pubblico di avvicinarsi alle storie di Buffy Summers, sedicenne che combatte contro le forze del Male. La serie Tv, creata da Joss Whedon, prende ispirazioni dall’omonimo film diretto dallo stesso regista. Andata in onda dal 1997 al 2003 per un totale di sette stagioni, è diventata fin da subito un fenomeno culturale a cui tutt’ora si ispirano molti prodotti televisivi.

Buffy l’ammazzavampiri su Prime Video: la trama della serie Tv

La serie segue le vicende di Buffy Summers, adolescente che si trasferisce da Los Angeles a Sunnydale insieme a sua madre. Buffy non è una sedicenne come tutte le altre: è infatti la Cacciatrice, prescelta per combattere contro le forze del male che prosperano a Sunnydale. In questa sua battaglia, Buffy non è da sola, ma sarà aiutata da un Osservatore, il bibliotecario Rupert Giles, incaricato di fornirle tutti gli insegnamenti durante le sue missioni, e da un gruppo di amici fidati – Willow, Xander e Cordelia.

Buffy l’ammazzavampiri: il cast e i personaggi

Sarah Michelle Gellar interpreta la protagonista Buffy Summers, una ragazza bionda e minuta dotata di grande forza e personalità, tutte qualità che la rendono un ottimo leader ma anche amica sincera; Nicholas Brendon è Xander Harris, amico d’infanzia di Willow, all’inizio della serie ha una cotta per Buffy, è l’unico del gruppo a non avere poteri sovrannaturali; Alyson Hannigan è Willow Rosenberg, timida esperta di computer che nel corso delle stagioni si interessa alla magia, diventando una potenta strega; Charisma Carpenter è Cordelia Chase, la classica ragazza popolare della scuola che si diverte a prendere in giro Buffy e i suoi amici, finendo poi per entrare a far parte del loro gruppo; Anthony Stewart Head è Rupert Giles, bibliotecario della scuola e Osservatore di Buffy; David Boreanaz è Angel, un vampiro centenario con cui Buffy avrà una storia d’amore passionale e tormentata.

Nelle stagioni succesive si aggiunge al cast James Marsters nel ruolo del violento vampiro Buffy, inizialmente suo nemico giurato; Seth Green è Oz, lupo mannaro con cui Willow ha una storia; Emma Caulfield nei panni di Anya, potente demone della vendetta.