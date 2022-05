Bruno Vespa elogia il lavoro fatto in tv negli ultimi anni da Maria De Filippi. Il giornalista e conduttore di Porta a Porta, presentando il suo ultimo libro in diretta su Rai1 durante il programma Unomattina, tesse un encomio al volto principale della concorrenza, Maria De Filippi.

Bruno Vespa: “Maria De Filippi é brava. Il suo metodo di fare tv è il migliore” | Video

Durante la puntata di Unomattina andata in onda oggi, mercoledì 18 maggio 2022, Bruno Vespa nel presentare il suo ultimo libro ha parlato di tv e di conduttori. Riferendosi a Maria De Filippi, il celebre giornalista e conduttore di Porta a Porta ha dichiarato: “Maria devo dire che é stata brava. Il metodo migliore per essere protagonisti è non esserlo”.

“Ci sono colleghi che soffocano l’ospite”

Il conduttore oltre ad elogiare il lavoro di Maria De Filippi, parla anche di chi invece sceglie un modo di condurre differente da quello di Maria, che viene definita dalla stessa conduttrice di Unomattina come la “Queen” della tv italiana: “Ci sono tanti colleghi che in qualche modo soffocano l’ospite con la loro personalità, Maria ha fatto il contrario. E questo le va riconosciuto, è stata molto brava” – Ha dichiarato Bruno Vespa.

Bruno Vespa: “Maria De Filippi lancia talenti come Maurizio Costanzo 40 anni fa”

Quella di Maria De Filippi, come giustamente fa notare la conduttrice di Unomattina, è una tv fatta di sottrazione, cioè una tv dove il conduttore non diventa protagonista. Bruno Vespa nell’elogiare il lavoro della De Filippi parla anche dei tanti giovani che la conduttrice ha lanciato negli anni con il suo talent Amici. Il conduttore di Porta a Porta, paragona infatti il lavoro della De Filippi a quello che Maurizio Costanzo ha fatto negli anni addietro: “Maria ha portato fortuna a moltissimi giovani, li ha fatti affermare. Un po’ ha fatto quello che suo marito Maurizio Costanzo ha fatto per altre generazione quarant’anni fa” – ha concluso Bruno Vespa.