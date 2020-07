Brooklyn Nine-Nine approda su Italia 1. La serie comedy vincitrice di due Golden Globe e acclamata dalla critica americana arriva per la prima volta in chiaro nel pomeriggio della rete giovane di Mediaset. Scopriamo il cast, la trama e le anticipazioni della serie con protagonista Andy Samberg.

Brooklyn Nine-Nine, la stagione su Italia 1

Tutto pronto per il debutto in chiaro di “Brooklyn Nine-Nine” la serie comedy americana in partenza da lunedì 6 luglio 2020 alle ore 15.00 nel pomeriggio di Italia 1. Ideata da Dan Goor, Michael Schur, la serie è ambientata nel fittizio 99° distretto di polizia di New York e racconta le avventure di uno scombinato gruppo di poliziotti capitanati dal detective Jake Peralta, che ha volto di Andy Samberg.

La serie ha riscosso un grandissimo successo negli Stati Uniti d’America dove è giunta alla settimana stagione con l’ottava già confermata dalla produzione. In Italia è finalmente arrivato il momento, in chiaro per la prima volta, di assistere alle divertentissime avventure del 99° distretto di polizia di New York guidato dal mitico Jake Peralta. Oltreoceano la serie ha conquistato critica e pubblico vincendo due Golden Globe rispettivamente per la miglior serie comedy e miglior attore in una serie comedy. Anche la critica si è espressa a favore della serie con il sito Rotten Tomatoes che ha un 90% di recensioni positivi sulle prime cinque stagioni.

Brooklyn Nine-Nine, trama e cast

Un successo strepitoso quello di Brooklyn Nine-Nine, la serie comedy che in America è giunta alla settima stagione trattando temi importanti come quelli LGBT con la storia del capitano Ray Holt, omossesuale e sposato in un matrimonio interraziale. Non è il solo personaggio LGBT della serie, visto che c’è anche la detective Rosa Diaz che non nasconde l sua bisessualità. Si tratta sicuramente di un passo avanti importante, visto che per la prima volta si parla di temi come l’omosessualità accostandoli ad una serie di genere poliziesco dove spesso questi argomenti sono sempre stati oggetto di stereotipi e pregiudizi.

Nel cast di Brooklyn Nine-Nine figurano: la star del Saturday Night Live Andy Samberg: nel ruolo del detective Jake Peralta, Terry Crews è il Tenente Terry Jeffords, Melissa Fumero nei panni della Sergente Amy Santiago, Joe Lo Truglio presta il volto a Detective Charles Boyle, mentre Chelsea Peretti è Gina Linetti.