Nel mezzo della sua pausa dalle scene musicali, Britney Spears diventa protagonista della top-list delle migliori pop-star nell’ultimo venticinquennale di storia della musica. E a stilare la classifica delle 25 stelle più luminose nel firmamento del Pop, è Billboard.

La più celebre testata giornalistica dedicata alla musica – Billboard – con il nuovo anno 2025 ormai alle porte, stila la lista delle 25 stelle della musica di risonanza internazionale, più influenti nel mondo. La prima sezione della classifica definitiva, che è in aggiornamento in attesa della TOP5, è riferita alla linea del tempo degli ultimi 25 anni nel 21° secolo corrente, e vede la Pop-princess collocarsi nella posizione più alta.

Ebbene sì, per la gioia dei fan nel mondo Britney Spears si classifica al sesto posto nella Top-list delle 25 migliori pop-star del ventunesimo secolo. Un traguardo importante per la bionda artista statunitense, che quindi continua a registrare successi, anche dopo il ritiro dalla musica annunciato tramite i profili social nell’anno in corso 2024.

Al di là dell’addio alle scene musicali, in un nuovo post pubblicato via social su X, intanto, la pop princess si dichiara grata ai fan per il traguardo delle oltre 3 milioni di copie vendute con il libro di memorie autobiografico “The woman in me”. Quest’ultimo é il titolo dell’opera con cui lei segna il debutto artistico da scrittrice. “Grazie a tutti per il supporto dimostratomi quest’anno. E’ molto significativo per me!”, scrive la bionda popstar nel tweet condiviso nel web, reduce dalla celebrazione del suo “self-wedding“.

Wow wow wow … thank you all for your support over the past year !!! It means the world to me !!! If you haven't gotten your copy of The Woman In Me yet, you can get yours here: https://t.co/qaptyl76A9 💋💋💋@GalleryBooks @simonschuster pic.twitter.com/Po5GNvGKem

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 28, 2024