Un concerto intimo e ricco di sentimenti è quello che si è tenuto alla Casa della Musica di Napoli dove Briga ha voluto dedicare le sue canzoni ai fan. Il cantante ha omaggiato anche il capoluogo campano con duetti a sorpresa con gli ospiti della serata. Vediamo insieme chi era presente e cosa ha cantato l’ex finalista di Amici 14.

Briga, tappa a Napoli: musica e sentimenti racchiusi in 21 canzoni

Prima tappa a Napoli del “Sentimenti Club Tour” che vedrà Briga impegnato in alcuni club di Milano e Roma. Dopo il successo di “Never Again – 10 years anniversary tour”, il cantautore ha tenuto un concerto sabato 11 ottobre 2025 nella Casa della Musica con una scaletta di 21 brani.

Ad aprire lo spettacolo, per un totale di tre canzoni ciascuno, sono stati CECILIA’S, Medici e Timido. Poi è stata la volta di Briga che ha portato sul palco ‘Parallele’; ‘Vieni con me’, ‘L’amore è qua’; ‘Se ti dovessi incontrare’, ‘Prima di andare a dormire‘.

Il cantante, durante la serata, si è rivolto più volte ai suoi fan spiegando: “Sono felice di rendervi felici. Questo è un lavoro che uno fa per gli altri, bisogna sempre farlo al top e spero di regalarvi qualcosa che faccia parte per sempre della vostra vita come una canzone. Questa è già una grande vittoria“.

Il primo ospite della serata è stato Lucariello che ha duettato con Briga sulle note di ‘Nuje vulimme ‘a speranza‘. Di seguito, uno dietro l’altro, partono ‘Baciami‘ e ‘Nel male e nel bere‘. Briga decide di far salire sul palco Claudia, una fan che viene da Catania, e a lei dedica ‘Il metodo migliore‘.

Il concerto prosegue con ‘Che cosa ci siamo fatti‘ e con l’arrivo del secondo ospite Eddie Brock, un amico per Briga che ora sta ricevendo il dovuto riconoscimento grazie al brano ‘Non è mica te‘, virale su Tiktok.

Duetto con LDA e Aka7even e chiusura con Sei di mattina

A metà scaletta arriva il momento più introspettivo con ‘Diazepam‘ e poi è tempo di scatenarsi con LDA e AKA7even che cantano ‘Quello che fa male‘. LDA convince Briga a cimentarsi sulle note di ‘Tu si ‘na cosa grande‘ con AKA7even al piano. Ancora sentimenti con ‘Ricorderai‘ e ‘Ciao papà‘ dedicata a suo padre.

Il finale è tutto composto da un segmento intimo e carico di emozione, pensato per chiudere con intensità e coinvolgimento. Ed ecco allora ‘Esistendo’; ‘Le stesse molecole’; ‘Mentre nasce l’aurora’; Dopo di noi nemmeno il cielo’; ‘Benvenuta’; ‘Nessuna è più bella di te’.

Chiusura del concerto con ‘Sei di mattina‘ che Briga ha voluto cantare in mezzo ai suoi fan che con palloncini bianchi e una rosa rossa hanno intonato per un’ora e mezza tutti i suoi brani.