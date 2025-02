Noi di SuperGuidaTV abbiamo partecipato alla presentazione romana di Bridget Jones: Un amore di ragazzo, il quarto capitolo della saga che segue le avventure della ragazza britannica più famosa del cinema. Durante l’evento, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare la protagonista Renée Zellweger, il regista Michael Morris, e le new entry del cast Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall, che portano una ventata di freschezza a questa amata serie cinematografica.

Bridget Jones 4 a Roma, Renée Zellweger: “Bridget ci fa sentire compresi e ci dà speranza”

Renée Zellweger, visibilmente emozionata, ha raccontato cosa significhi per lei tornare nei panni di Bridget dopo tanti anni, sottolineando quanto il personaggio sia ormai parte di lei e di come la sua storia sia cresciuta con il pubblico: “Penso che sia la magia del talento di Alan nel cogliere quei momenti e quelle esperienze che sembrano universalmente riconoscibili, al di là delle culture e delle generazioni. È un’esperienza insolita attraversare la vita e condividere momenti strani, umani, di incertezza e autoanalisi. Seguiamo Bridget Jones in tempo reale, così come chi guarda il film può rivedersi in lei, indipendentemente dall’età o dal momento della vita in cui si trova.”

Zellweger ha poi approfondito il perché Bridget sia un’icona così amata, capace di parlare a tutte le generazioni: “Bridget è ispiratrice perché, per quanto sia difficile, per quanto imperfetta si senta, per quanto grande sia la distanza tra lei o la sua percezione di sé e il paradigma della società per la bellezza o il successo, riesce comunque a trionfare. E non si arrende mai. Ad esempio, quel suo fare finta di stare bene finché non ci riesce davvero, trovare la propria voce interiore, capire e definire il proprio ritmo. Seguiamo le sue esperienze in tempo reale, insieme alla nostra generazione, ed è una cosa insolita. A prescindere da quando l’hai scoperta, le sue esperienze sono qualcosa in cui ci si può identificare, capitoli di vita personale. Indipendentemente dalle giornate e dalle sue imperfezioni, si sente sempre il divario tra la percezione che ha di sé e il paradigma sociale della bellezza. Eppure, lei trionfa, non molla mai, ci fa sentire compresi e ci dà speranza.”

L’attrice ha anche ammesso di rivedersi molto in Bridget, in alcuni aspetti del suo carattere e del suo modo di affrontare la vita: “So di avere alcune cose in comune con lei: comprendo il suo rapporto complicato con il tempo, il concetto di fare finta che vada tutto bene finché poi, alla fine, va davvero meglio. E poi cogliere il momento meno opportuno nelle circostanze, vedere la parte romantica della vita. E tutto questo è accompagnato da una certa insicurezza, dalla difficoltà a valutarsi davvero per quello che si è.”

Infine, Zellweger ha lasciato intendere che, nonostante le voci su un possibile addio definitivo al personaggio, il futuro di Bridget potrebbe essere ancora tutto da scrivere: “Sto dicendo che questa è l’ultima volta che la interpreto, ma tengo le dita incrociate perché Bridget possa tornare a farmi un cenno sulla spalla e possa ritrovarmela davanti”.

Parole che lasciano sognare i fan, perché Bridget Jones non è mai stata un personaggio che si arrende facilmente.

Michael Morris e le new entry: “Volevamo un film più intimo e autentico”

Il regista Michael Morris, alla sua prima esperienza con la saga, ha raccontato come ha voluto dare un nuovo tocco stilistico a questo capitolo, avvicinandosi maggiormente alla protagonista e creando una connessione più intima con il pubblico: “Era molto importante trovare un modo per catturare la gioia, ma anche rispettare le difficoltà che la vita ci pone davanti. Ho scelto di usare la camera a mano per rendere il film più intimo, più vicino a Bridget, così che il pubblico potesse sentirsi davvero parte della sua vita. Volevo che la telecamera non fosse distaccata a osservarla, ma che fosse con lei, per far sentire gli spettatori proprio accanto a Bridget nel suo viaggio.”

A parlare sono state anche le new entry del cast, in particolare Leo Woodall, che in questo film interpreta il nuovo interesse amoroso della protagonista: “Penso di aver voluto affrontare questa meravigliosa avventura con un sorriso sul volto ed essere il più aperto possibile. C’è sempre una certa pressione quando inizi un nuovo lavoro, ma questa volta ho sentito qualcosa di diverso. Ho avvertito una responsabilità nel cercare di eguagliare l’energia sul set, ma è impossibile eguagliare la meravigliosa energia di Renée. È stato un viaggio incredibile e sono molto grato per questa opportunità.”

Anche Chiwetel Ejiofor, che interpreta il professor Wallaker, ha parlato del suo personaggio e dell’esperienza sul set: “Ho amato molto il personaggio del professor Wallaker. Quando lo incontriamo per la prima volta è molto rigido e abbottonato, ma poi nel corso della storia si apre e scopriamo questo legame con Bridget, che è qualcosa di estremamente profondo e anche molto significativo, soprattutto considerando il momento che lei si trova ad attraversare. Lui vede le sue necessità, quelle dei suoi figli, e il legame che crea con il ragazzo è molto fedele a quando si cresce, si invecchia e a come cambiano le nostre prospettive. È un film molto divertente e classico, romantico e coinvolgente. All’inizio ero intimidito da questo franchise, ma Renée è stata così accogliente. È stata una vera emozione lavorare con lei.”

Quando esce Bridget Jones 4?

Bridget Jones: Un amore di ragazzo arriverà nelle sale italiane il 27 febbraio, ma per i più romantici ci sarà un’anteprima speciale per San Valentino.