Basata sui romanzi bestseller di Julia Quinn, Bridgerton è una serie Tv in costume ambientata nel competitivo mondo dell’alta società londinese della Regency London. Composta da otto episodi, Bridgerton è stata creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, già mente dietro i succssi di Scandal e Grey’s Anatomy. La serie debutta su Netflix a Natale, il 25 dicembre, con tutti gli episodi.

Bridgerton su Netflix: la trama della serie Tv

Ambientato agli inizi del 1800, la storia segue le vicende di Daphne Bridgerton, la figlia maggiore della ricca famiglia dei Bridgerton, al suo debutto nel competitvo mercato matrimoniale di Regency. Quando la misteriosa Lady Whistledown, voce narrante della storia e autrice di scandali, pone Daphne sotto una cattiva luce, le prospettive per lei di trovare marito affievoliscono. Inoltre suo fratello maggiore continua a ostacolare ogni possibile pretendente. A questo punto entra in scena il ribelle Duca di Hastings, scapolo incallito, desiderato da tutte le mamme delle debuttanti che vedono in lui un possibile candidato per le proprie figlie. Daphne e il Duca creano quindi una strana alleanza: fingersi una coppia allo scopo di far cambiare idea a Lady Whistledown e rendere Daphne una ragazza desiderabile. Nonostante i due affermino di non essere attratti l’uno dall’altra, tra loro volano subito scintille mentre devono decidere il meglio per il loro futuro.

Bridgerton: il cast e i personaggi della serie Tv

La serie Tv è composta da un cast corale. Julie Andrews è la voce narrante di Lady Whistledown nella versione originale; Phoebe Dynevor è la protagonista, la giovane Daphne Bridgerton, primogenita della famiglia; Regé-Jean Page è il Duca di Hastings, Simon Basset; Jonathan Bailey interpreta Anthony Bridgerton, fratello maggiore di Daphne, diventato l’uomo di casa dopo la morte del padre; Nicola Coughlan è Penelope Featherington; Claudia Jessie è Eloise Bridgerton, secondogenita della famiglia; Adjoa Andoh è Lady Danbury; Lorraine Ashbourne è Mrs. Varley.

Sabrina Bartlett è Siena Rosso; Joanna Bobin interpreta Lady Cowper; Harriet Cains è Philippa Featherington; Bessie Carter è Prudence Featherington; Ruth Gemmell è Lady Violet Bridgerton, madre di Daphne; Florence Hunt interpreta Hyacinth Bridgerton; Ben Miller è Lord Featherington; Martins Imhangbe è Will Mondrich; Luke Newton è Colin Bridgerton, altro fratello di Daphne; Golda Rosheuvel nel ruolo della Regina Carlotta; Ruby Stokes è Francesca Bridgerton; Luke Thompson interpreta Benedict Bridgerton; Will Tilston è Gregory Bridgerton; Ruby Barker è Marina Thompson; Polly Walker interpreta Lady Portia Featherington; Jessica Madsen è Cressida Cowper; e Kathryn Drysdale nei panni di Genevieve Delacroix.