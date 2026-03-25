Netflix annuncia la quinta stagione di Bridgerton, acclamata serie tv dell’universo di Shondaland. Questa volta, il nuovo capitolo avrà come protagonista Francesca Bridgerton, la figlia di mezzo della nota famiglia protagonista, e Michaela Stirling, la cugina di John, il marito di Francesca scomparso alla fine della stagione precedente. Ma vediamo insieme ulteriori dettagli.

Bridgerton 5, cosa sappiamo sulla prossima stagione

Bridgerton è una delle serie tv più apprezzate della piattaforma americana, capace di conquistare numerosi fan già dalla sua uscita nel periodo della pandemia. Questa quinta stagione sarà composta da otto episodi e sarà incentrata su una nuova storia d’amore. Questa volta le protagoniste saranno Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza). Dopo due anni dalla perdita dell’amato marito, Francesca decide, per ragioni pratiche, di cercare nuovamente un partito e rimettersi sulla piazza. Le cose però non andranno come previsto. Le complicazioni saranno dietro l’angolo quando Michaela, la cugina di John, tornerà a Londra per sbrigare alcuni affari e occuparsi della tenuta dei Kilmartin.

Questo evento scatenerà una serie di turbolenze nell’animo dell’introversa Francesca. La giovane infatti, come abbiamo già visto nella quarta stagione, ha un rapporto già complicato con Michaela, che andrà ancora di più a intricarsi. La Bridgerton dovrà quindi capire come dare voce ai sentimenti che nascono in lei, e capire se vorrà continuare sulla via del pragmatismo e del controllo, o lasciarsi andare a qualcosa di più sincero, lasciandosi guidare dai suoi desideri più profondi. Dall’altro canto Michaela, che si mostra sempre indistruttibile, nasconde invece una serie di vulnerabilità. In questa stagione, dovrà affrontare le proprie fragilità e confrontarsi con il peso dell’eredità del cugino scomparso e con il rapporto con Francesca.

Non sappiamo ancora la data di uscita, ma sappiamo che anche le location di questa stagione saranno a Londra. Jess Brownell sarà invece la showrunner e la produttrice esecutiva, insieme a Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen