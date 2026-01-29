Ci siamo: torna su Netflix la stagione 4 di “Bridgerton“, la serie in costume diventata un cult della piattaforma streaming. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: dalla data di uscita, al numero di episodi, ma anche trama e cast.

Bridgerton 4 stagione, quando esce e numero episodi

L’attesa è finita: giovedì 29 gennaio 2026 esce la prima parte di “Bridgerton 4 stagione“, la popolare serie tv ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Netflix. La stagione 4 di “Bridgerton” è composta da 8 episodi: i primi 4 sono disponibili dal 29 gennaio, mentre gli ultimi 4 dal 26 febbraio 2026.

Protagonista della quarta stagione è Benedict Bridgerton, interpreto da Luke Thompson. Si tratta del secondogenito della famiglia Bridgerton, per intenderci quello meno incline e devoto al matrimonio.

Bridgerton 4 stagione, la trama e il cast

La trama di “Bridgerton 4” ruota tutto intorno a Benedict Bridgerton, il secondo figlio di Lady Violet Bridgerton da sempre interessata a sistemarlo. Dal canto suo Benedict non è incline alle regole né tantomeno al matrimonio, ma tutto è destinato a cambiare durante un ballo in maschera. Benedict resta rapita durante un ballo con una misteriosa Dama d’Argento. La donna nonostante abbia il volto coperto fa breccia nel cuore dello “scapolo” della famiglia inglese che, con il supporto della sorella Eloise, cerca di scoprirne l’identità.

È giunto il momento di smascherare il nuovo corteggiatore del mercato matrimoniale: la prossima stagione di Bridgerton sarà su Benedict 🎭 pic.twitter.com/CLStAohXt8 — Netflix Italia (@NetflixIT) July 23, 2024

Attenzione spoiler:

La misteriosa Dama d’Argento è Sophie Baek, una cameriera al servizio della padrona Araminta Gun. Il destino porta Benedict ad incontrare Sophie, ma lui è ancora rapito dal ricordo della Dama d’Argento. Riuscirà a capire che in realtà sono la stessa persona? Non solo, potrà l’amore unire due persone di classe differente?

Nel cast di “Bridgerton 4” ritroviamo molti degli attori che hanno animato le precedenti stagioni. A cominciare da Jonathan Bailey nei panni di Anthony Bridgerton, Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton). E ancora: Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Luke Thompson è Benedict Bridgerton, Yerin Ha nel ruolo di Sophie Bea, Julie Andrews (Lady Whistledown), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e tanti altri.

L’appuntamento con “Bridgerton 4” è con i primi 4 episodi dal 29 gennaio 2026 su Netflix.