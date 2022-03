Si tratta di una notizia che sicuramente farà felici le migliaia di fans che si erano appassionati alle vicende di Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ: Brave and Beautiful torna presto sui nostri teleschermi. La data del ritorno ora è ufficiale, e tutti coloro che erano rimasti delusi dalla decisione Mediaset di sospendere la soap a settembre scorso potranno riprendere la storia esattamente dal punto in cui l’avevano lasciata.

Quando torna Brave and Beautiful?

Mediaset ha finalmente annunciato la data in cui riprenderà la programmazione di Brave and Beautiful. L’appuntamento, cari amici lettori, è per mercoledì 6 aprile, quando alle 16,50 i nostri beniamini torneranno sugli schermi di Canale 5 con la nuova stagione in prima visione assoluta. Manca quindi pochissimo al ritorno dell’affascinante Kivanç Tatlituğ e all’epilogo della storia di Cesur e Sühan.

Brave and Beautiful, dove eravamo rimasti?

Per farvi trovare preparati al ritorno di Brave and Beautiful, che ricordiamo era stato interrotto il 10 settembre 2021 per lasciare il posto in daytime al dating show Uomini e Donne con Maria de Filippi, ecco il video dell’ultima puntata trasmessa su Canale 5.

A seguito dell’aggressione subita da Sūhan, Cesur vuole portarla via dalla casa di Nisantasi. Lei però non è affatto d’accordo: non si fida dell’Alemdaroğlu.

Questo è il punto in cui la soap si era interrotta, e non è difficile immaginare che ben presto le cose cambieranno. I nuovi episodi inediti infatti non tarderanno a mostrarci che la diffidenza di Sühan verso Cesur si trasformerà presto in qualcosa di completamente diverso.

Gli appuntamenti quotidiani in daytime con la soap turca, a partire da mercoledì 6 aprile, promettono grandi colpi di scena e noi siamo pronti a seguirle con il fiato sospeso. Nel frattempo vi ricordiamo che a questo link potrete seguire ogni giorno i nuovi episodi di Brave and Beautiful e che, per non rischiare di perdervi nessuna indiscrezione sul mondo dello spettacolo, potete seguirci anche sui canali social.