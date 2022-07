Brave and Beautiful oggi non va in onda, perché? Ecco il motivo

Oggi – lunedì 4 luglio 2022 – la Soap “Brave and Beautiful” non andrà in onda. Il motivo? Presto detto: la soap è finita lo scorso 30 giugno dando ai telespettatori il classico “Happy end” e quest’oggi inizierà un nuovo appuntamento con un’altra soap turca: Terra Amara. Scopriamo insieme cosa succederà.

Oggi 4 luglio 2022 “Brave and Beautiful” non andrà in onda: ecco il motivo

I beniamini del pubblico, Cesur e Suhan a cui prestano il volto gli attori turchi Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün hanno salutato il pubblico di canale 5 lo scorso giovedì 30 giugno con un finale romantico e che vede trionfare l’amore tra i due.

Finalmente dopo molti ostacoli e difficoltà i due protagonisti sono riusciti a rimanere uniti: Suhan si sveglia dal coma dando alla luce un bambino che chiamano Korhan come lo zio, che purtroppo è stato ucciso dal cattivissimo Riza. Un finale di grande impatto emotivo che ha letteralmente fatto saltare in aria Tahsin Korludag e Riza.

Dopo le moltissime cattiverie e malefatte di Korludag, finalmente capisce di aver sbagliato tutto nella vita e con i suoi figli. Tahsin riesce finalmente a vendicarsi di Riza facendo saltare in aria la barca e sacrificandosi per permettere a Suhan di vivere una vita serena e felice accanto a Cesur, l’uomo che ama, che rimane incredulo del gesto di Tahsin.

Dopo quello che è successo, Cesur corre in ospedale e scopre di essere diventato padre e che Suhan è uscita dal coma. Insomma un finale pieno d’amore e di speranza, tanto che i fan appassionatissimi della serie sperano che possa esserci una terza stagione, che magari racconti la vita felice di Cesur e Suhan.

Brave and Beautiful, arriva la terza stagione con la vita di Cesur e Suhan?

Purtroppo i fan della soap rimarranno delusi perchè non è in programma nessuna terza stagione di Cesur Ve Guzel, il titolo originale turco della soap. La serie tv è stata girata nel 2016 e ha riscosso molto successo in patria, ma non si è pensato di girarne una terza anche perchè raggiunto il lieto fine, sarebbe difficile raccontare altro.

Del resto gli attori protagonisti dal 2016 ad oggi sono stati impegnati in altri progetti e serie tv e non c’è in cantiere una prossima stagione di Brave and Beautiful. Tuttavia, è possibile che magari Kivanc e Tuba possano tornare a girare insieme una nuova soap, dal momento che la coppia attoriale è piaciuta molto al pubblico.

Così come sta accadendo per Kivanc Tatlitug e Beren Saat, altra famosissima attrice turca che ha girato assieme al bel Kivanc una serie tv – Aşk-ı Memnu – che ha spopolato in patria e negli Emirati Arabi raggiungendo livelli di gradimento altissimi così come i dati di ascolto.

Ebbene i due, questa estate voleranno in America per girare un film assieme. La coppia lavorativa di Kivanc e Beren si è dunque riformata. Accadrà anche con Tuba? E perché no? Tutto è possibile.

Da lunedì 4 luglio su canale 5 inizia una nuova soap turca: Terra Amara

Ma per una serie che chiude, un’altra è in partenza sull’ammiraglia Mediaset: Terra Amara il cui titolo originale turco è Bir Zamanlar Çukurova. Una storia d’amore appassionata e tormentata, piena di difficoltà e colpi di scena che sicuramente catturerà l’attenzione dei telespettatori. L’amore tra Yilmaz e Züleyha: lei una giovane sarta lui un giovane laborioso e lavoratore. Il loro amore nasce nella Istanbul degli anni Settanta per poi proseguire fino ai giorni nostri. Terra Amara andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.45 su canale 5.