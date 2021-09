Brave and Beautiful è la soap turca in onda da luglio 2021 su Canale 5 che ha accompagnato ed appassionato migliaia di telespettatori. Le vicende di Cesur e Suhan, e i complotti di Tahsin ci hanno fatto compagnia nei pomeriggi estivi, ma ora si preparano a lasciare il posto a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma quando finisce? E soprattutto come finisce Brave and Beautiful? Scopriamolo grazie alle anticipazioni Mediaset.

Brave and Beautiful, quando finisce?

Il palinsesto di settembre porterà a delle modifiche che riguarderanno anche Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset prevede infatti il ritorno di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi super seguito che va in onda nello stesso orario della soap.

L’ultima puntata della soap che si è rivelata una delle più amate in assoluto è quindi prevista per venerdì 10 settembre 2021 alle ore 14,45. Ovviamente niente sarà lasciato a metà e il finale promette di far trattenere davvero il fiato a tutti i fans.

Spoiler turchi: come finisce Brave and Beautiful?

Un finale davvero ricco di colpi di scena: è quanto annunciato dagli spoiler turchi per la soap che ha spopolato in questa estate 2021. Al centro dei riflettori troveremo Cesur, che dovrà fare i conti con il dolore per la perdita della madre, vittima di una trappola architettata da Riza. La colpa della morte della donna ricadrà però su Tahsin che verrà così arrestato.

A quel punto Cesur deciderà di allontanarsi dalla città, prendendo così le distanze da Suhan. Farà perdere le sue tracce e starà lontano per ben 45 giorni. Tornerà? Noi siamo convinti di sì, e siamo ansiosi di sapere quando. Intanto gli spoiler turchi rivelano che la love story tra Cesur e Suhan non è affatto finita, nel loro futuro potrebbe addirittura esserci il matrimonio e l’arrivo di un figlio.

Per non perdere nessuna news su Brave and Beautiful continuate a seguirci. In attesa di sapere quando riprenderà la soap qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.