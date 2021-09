Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful ci svelano che Cahide si troverà ad affrontare momenti di tensione con il marito. Korhan non digerirà bene il fatto di essere stato ingannato da lei sulla gravidanza e cercherà di vederci chiaro. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci informano che a causa di una intossicazione alimentare Korhan sarà in apprensione per la salute del bambino che Cahide porta in grembo e insisterà affinché la moglie esegua un’ecografia. Cahide teme che l’esame riveli il suo segreto, ovvero che non è in dolce attesa. In realtà la donna ha stretto un patto con Hulya convincendola a portare a termine la gravidanza e cederle il bambino per far credere a tutti che fosse il figlio di Korhan.

Quello che sicuramente neppure lei si aspetterà è che l’ecografia riveli una gravidanza reale: Cahide è veramente incinta. Incredula penserà allora a come spiegare al marito, che la crede al sesto mese di gravidanza, che in realtà il bimbo è stato concepito solo due mesi prima.

Ma le preoccupazioni di Cahide non finiranno qui. Quando scoprirà di portare in grembo il figlio del marito non saprà infatti più che farsene dell’accordo stretto con Hulya e le dirà che non intende più prendere suo figlio. Coloro che pensano che la Yildirim resterà a guardare con le mani in mano si sbagliano di grosso: Yulia minaccerà Cahide di svelare a tutti il loro segreto, confessandole di avere anche una chiavetta dove sono custodite conversazioni e filmati che testimoniano l’inganno architettato dalla Korludag.

Spoiler sulla soap turca: Cahide cacciata nelle prossime puntate di Brave and Beautiful

Quelle riprese saranno viste anche da Korhan, che non sopporterà l’idea che la moglie gli abbia mentito e la caccerà di casa. Cahide si rifugerà così a casa di Bulent e Mihriban. Ma i colpi di scena non finiranno qui: Korhan ascoltando una conversazione tra Sirin e Reyhan fraintenderà la situazione e crederà che tra sua moglie e Bulent vi sia molto più di un rapporto di amicizia.

Per questo Korhan affronterà Bulent facendo pesanti accuse. Quest’ultimo, dopo il duro scontro con il marito di Cahide, non potrà fare altro che pregarla di allontanarsi dalla loro casa. Per la dark lady non si tratterà certo di un periodo felice: cacciata di casa dal marito, in attesa di un figlio e senza un tetto sulla testa. Come ne verrà fuori Cahide? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui.

Brave and Beautiful, puntate italiane

Ricordiamo che la soap Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 in daytime.

