Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful ci svelano che Cesur non sarà certo disposto a farsi convincere che il padre si è suicidato. Giunto a un passo dalla verità, vedrà svanire la possibilità di ottenere giustizia. Ma non si arrenderà tanto facilmente. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci informano che Cesur sarà impegnato a cercare di far luce sulla morte del padre. Sempre più convinto che sia stato Tahsin ad ucciderlo, Cesur finirà per attirare l’attenzione di Riza. L’uomo, che è il fratello di Adalet, si troverà in carcere accusato di un omicidio che in realtà non ha commesso, e quando verrà a sapere che Cesur sta raccogliendo prove per dimostrare la colpevolezza del cognato, deciderà di scrivergli una lettera per offrirgli il suo aiuto.

Riza in realtà è il solo a sapere esattamente come si sono svolti i fatti e rappresenterà per Tahsin un pericolo. Per questo il proprietario terriero disporrà il suo trasferimento in un altro carcere, facendo in modo che l’uomo rimanga ucciso durante il viaggio. Ma Riza non solo riuscirà a sfuggire all’agguato, ma evaderà facendo perdere le sue tracce.

A quel punto Tahsin potrà solo cercare di fare incolpare Cesur dell’accaduto. Il PM però non si dimostrerà molto propenso a credere che i fatti si siano svolti come esposti e indagherà su Tahsin.

Spoiler sulla soap turca: Tahsin verrà arrestato nelle prossime puntate di Brave and Beautiful

Il piano di Tahsin finirà per rivoltarsi contro di lui, e il proprietario terriero finirà dietro le sbarre. Intanto Cesur si convincerà che far riesumare il corpo del padre potrà aiutarlo a dimostrare che non si è trattato di suicidio, ma che l’uomo è stato ammazzato. Riuscirà a fare chiarezza sulla sua morte? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui.

Brave and Beautiful, puntate italiane

