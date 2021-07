Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful ci svelano che assisteremo a momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cesur, giunto a Korludag per vendicare il padre, rischia di vedere vanificati i suoi obiettivi a causa della madre che, malata di Alzeihmer, sarà sul punto di far saltare la sua copertura. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia Cesur, con comportamenti pianificati, riuscirà ad ingraziarsi sempre di più Tahsin. Agli occhi del Korludag il giovane continua ad essere colui che gli ha salvato la vita. Ma le mosse studiate di Cesur servono solo a conquistare la fiducia di Tahsin per potergli poi sferrare il colpo finale.

I motivi che hanno spinto Cesur nella città di Tahsin sono legati al desiderio di vendicare suo padre, al quale l’uomo ha tolto tutto, anche la vita. Nessuno deve sapere per il momento che Cesur è il figlio di Hasan Karahasanoglu. Ma la malattia della madre rischia di far saltare la sua copertura.

Cesur infatti, per poterla assistere al meglio, ha deciso di portarla con se a Korludag. Durante i festeggiamenti per il matrimonio tra Sirin e Kemal però la donna, spaventata dai fuochi d’artificio, fugge via addentrandosi nel bosco. Viene casualmente trovata in preda allo choc da Tahsin, che intuisce subito che si tratta della madre del forestiero e la riaccompagna da Cesur.

Spoiler sulla soap turca: i primi sospetti di Tahsin

Non appena Fugen, la madre di Cesur, sente il nome dell’uomo che l’ha riaccompagnata dal figlio, inizia a urlare che è un assassino. Il padre di Suhan, davanti a quella reazione inaspettata, inizia a chiedersi chi sia veramente Cesur. In realtà Tahsin aveva già avuto modo di interrogarsi sui motivi che lo avevano portato a Korludag, e la reazione di Fugen non ha fatto altro che dargli ulteriori motivi di dubitare di Cesur.

Mentre il proprietario terriero inizia a indagare sul passato del giovane, la figlia Suhan prende le difese di Cesur e invita il padre a non dare troppo peso alle parole di una persona malata e confusa.

