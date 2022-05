Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful ci svelano che finalmente i nostri amati protagonisti, Cesur e Sühan convolano a nozze, ma il pericolo è sempre dietro l’angolo. Ma vediamo insieme cosa accade e chi ostacolerà la felicità della coppia.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci informano che l’intervento di Bülent per agevolare Tahsin e permettergli di portare a termine una trattativa davvero importante, viene presto scoperto da Cahide. L’astuta Korludağ non tarderà ad accorgersi del doppio gioco portato avanti da Bülent. Ma se da una parte Bulent cospira contro Suhan e Cesur, dall’altra è sempre più preso da Banu. L’intesa tra loro è così perfetta che ben presto l’Aydinbaş decide di chiedere la mano di Banu, ma un risvolto inaspettato manderà all’aria tutto.

Spoiler sulla soap turca: Cesur e Sühan, presto marito e moglie

Così dopo molte difficoltà e incomprensioni, la coppia “storica” dei protagonisti Cesur e Sühan, dopo aver attraversato un periodo difficile convoleranno a nozze. Sühan, certo non è stata molto onesta con L’Alemdaroglu, dal momento che gli ha nascosto la gravidanza o meglio gli ha fatto credere di aver abortito. La Korludağ confesserà infatti all’uomo che ama di non avere abortito. Un nuovo spiraglio per la coppia? A patto però che Cesur accetti di lasciarsi il passato alle spalle. Cesur che ha creduto che l’aborto sia stato veramente portato a termine può finalmente gioire della notizia che suo figlio è ancora nel grembo di Sühan e che presto nascerà.

Nelle prossime puntate Brave and Beautiful, avremo anche modo così assistere alla proposta di matrimonio di Bulent a Banu che dopo un po’ di titubanze, accetterà. Tuttavia questa è una coppia che non porterà a termine il disegno d’amore perché ricordiamoci che Bulent fa il doppio gioco.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno news sulla soap. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui.

Trame italiane della prossima settimana

Suhan confessa a Cesur di non avere abortito e i due trovano un accordo: torneranno a vivere insieme a patto che Cesur si lasci il passato alle spalle…