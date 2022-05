Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful ci svelano che una nuova coppia potrebbe formarsi: Bülent chiede infatti a Banu di sposarlo. Ma vediamo insieme cosa accade.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci informano che Korhan costringe il padre a rinunciare al comando dell’azienda, mostrandogli un video dove si vede chiaramente Tahsin mentre ammette di aver coperto Adalet, responsabile del duplice delitto nell’orfanatrofio dove è cresciuta. Subito dopo Tahsin chiede aiuto a Bülent: l’uomo ha bisogno che lui gli dia una mano a fare fallire alcuni progetti della vecchia impresa. Bülent si trova così al centro delle scene, non solo per l’aiuto a Tahsin, ma anche per la sua dichiarazione d’amore a Banu, che il ragazzo termina con una richiesta di matrimonio.

Spoiler sulla soap turca: nelle prossime puntate di Brave & Beautiful

Le accuse fatte a Mihriban Aydınbaş dal figlio, finiscono per esasperare la donna, che non esita a schiaffeggiarlo. Continua intanto la ricerca della verità sull’omicidio di Fügen da parte di Cesur. Il giovane vuole riuscire a scoprire come è morta sua madre, e per questo non esita a rinchiudere Riza in una gabbia, per spingerlo a confessare il suo coinvolgimento nell’omicidio della donna.

Nel frattempo Sühan cerca di fare il possibile per evitare che suo padre venga arrestato. Per evitare al tempo stesso che Cesur commetta un omicidio la giovane donna chiede aiuto a Turan Fişekçi: insieme progettano come mettere in scena il finto sequestro di Sühan!

Riuscirà Cesur a ottenere una piena confessione dal Soyözlü? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno news sulla soap. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui.

Brave and Beautiful, puntate italiane

Trame italiane della prossima settimana

Suhan chiede a Cesur se sarebbe pronto a rinunciare alla sua vendetta per creare una famiglia con lei.