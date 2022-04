Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 9 al 15 aprile 2022 ci svelano che nei prossimi giorni tratterremo il fiato per le sorti di Cesur. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 9 al 15 aprile 2022

Riza va a trovare Cesur e si offre di lavorare alla tenuta in cambio di vitto e alloggio. La loro conversazione viene interrotta dall’arrivo di Suhan, furiosa perché l’uomo non si è presentato all’udienza per il divorzio.

A casa di Cesur si presenta poco dopo anche Tahsin, che lo minaccia. Nella confusione che segue nessuno nota Riza, che riesce a intrufolarsi nello studio di Cesur. Il padrone di casa lo sorprende poco dopo, mentre sta rovistando tra le sue carte. I due discutono piuttosto animatamente, dopodiché Riza decide di lasciare la villa.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Riza salva la vita a Cesur

Uscendo l’uomo nota tra gli alberi una figura losca. Riza capisce che si tratta di un cecchino e si getta su Cesur per evitare che venga colpito.

Una conversazione tra Reyhan e Sirin viene ascoltata per caso da Korhan. Quest’ultimo però fraintende e, sentendo parlare degli incontri tra Bulent e Cahide, pensa che i due abbiano una tresca. Per questo affronta Bulent, accusandolo di essere l’amante di sua moglie.

Nel frattempo Suhan riceve una misteriosa telefonata con la quale le viene chiesto del denaro in cambio del nome della persona che ha ucciso la madre di Cesur. Ma l’Alemdaroğlu sembra avere già le idee chiare sulla persona che ha ucciso Fügen.

Per avere conferma dei suoi sospetti invia a Riza una lettera, proponendogli un incontro. Riza però a sorpresa avvisa la polizia, e quando Cesur si reca all’appuntamento il giorno e all’orario stabilito per lo scambio dei soldi, trova ad attenderlo gli agenti.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.