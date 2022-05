Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 28 maggio al 3 giugno 2022 ci svelano che presto potremmo vedere di nuovo Cesur nei guai. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 28 maggio al 3 giugno 2022

Cesur viene a sapere che Adalet è evasa e inizia la sua indagine personale per scoprire che fine possa aver fatto. Invano tutti gli raccomandano di non cacciarsi ancora una volta nei guai. Cesur vuole scoprire dov’è Adalet e quali documenti ha in mano Riza per ricattare Tahsin e Suhan.

Quando viene a sapere da Kemal che il Soyözlü continua a ricattare Sühan, si precipita al ristorante e lo affronta. Cesur si mette poi sulle tracce di Hikmet, che riesce a sfuggirgli e ad avvisare il perfido Riza.

Cahide si reca a casa di Tahsin, determinata a svelare la verità sull’incendio a casa di Cesur, ma viene messa alla porta. Ben presto però la donna potrebbe avere una prova tangibile a conferma di quanto afferma: la chiavetta Usb in cui Bulent confessa di aver incendiato la casa di Cesur è nelle mani di Hulya, determinata a darla proprio a Cahide.

Korhan riesce a convincere Mihriban a non ritirarsi dalla competizione elettorale. Poco dopo l’Aydınbaş si incontra con Banu e cerca di convincerla a sposare suo figlio. La giovane però ha già deciso e, al colmo della felicità, dichiara che accetterà la sua proposta!

Spoiler turchi Brave and Beautiful: la scoperta di Cesur

L’Alemdaroğlu riesce a impossessarsi del video che dimostra che è stato Tahsin a uccidere Salih, ma non trova il coraggio di consegnare queste prove alla polizia per non ferire Sühan. Lei è già molto provata dai risultati delle analisi del padre, che lasciano ben poche speranze. Prima di arrendersi però la Korludağ decide di consultare un altro medico.

Il video finisce comunque nelle mani di Sühan che, dopo averlo visto, lo consegna a Sirin. Quest’ultima affronta Tahsin dicendogli che ha finalmente la prova che inchioda l’assassino di suo padre e che intende consegnarla al procuratore. Mentre si reca la però Sirin riceve una telefonata dall’ospedale: Reyhan è stata ricoverata!

Rientrata in fretta la Turhan parla però con Necla e scopre che probabilmente si è trattato di uno scherzo. Nel frattempo Tahsin telefona ad Adalet e si interroga sui motivi che hanno spinto la sua famiglia ad abbandonarlo. La risposta potrebbe giungere a breve dal procuratore Serhat, che si presenta alla sua porta e gli comunica di voler chiarire alcuni punti sulla morte di Salih.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.