Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 28 agosto al 3 settembre 2021 ci svelano che ben presto il nuovo procuratore arriverà a Korludag. Questo potrebbe portare ad una nuova possibilità per Tahsin di farla franca, o perlomeno questo sarà ciò che teme Cesur. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 28 agosto al 3 settembre 2021

Il colloquio tra Suhan e Mihriban consentirà alla giovane di venire a conoscenza del fatto che la lettera che aveva scritto Riza dalla prigione a Cesur è scomparsa in seguito all’ultima visita di suo padre allo zio. Cosa conteneva di così compromettente? Le rivelazioni potrebbero mettere in seria difficoltà Adalet, che infatti si mostrerà sempre più preoccupata e timorosa che la verità possa venire a galla.

Il colloquio di Tahsin con il nuovo procuratore provocherà in Cesur la sensazione che l’uomo possa di nuovo eludere la giustizia. Can riuscirà a entrare all’interno della tenuta di Korludag armato e con la sua pistola minaccerà di uccidere Tahsin. Solo l’intervento di Cesur potrà salvare ancora una volta la vita dell’uomo. Quando il camionista verrà interrogato in procura farà il nome di Cesur.

Tahsin verrà rilasciato grazie alla confessione di Mutlu, che escluderà il suo coinvolgimento. Suhan non avrà difficoltà a credere nell’innocenza del padre e per questo finirà per avere l’ennesima discussione con Cesur, che invece resterà fermamente convinto delle sue idee.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: la lettera del padre di Cesur

Se Tahsin sarà riuscito a far sparire la lettera che Riza aveva scritto dal carcere per Cesur, non è invece riuscito ad eliminare completamente quella del padre del giovane. Cesur avrà infatti tra le mani metà di quella lettera lasciata da suo padre e la consegnerà a Suhan. Il giovane si dirà convinto che la parte mancante sia custodita dal padre della ragazza e le chiederà di cercarla nella casa del genitore.

Per dimostrare a Suhan che le sue convinzioni sulla morte del padre non sono solo supposizioni le chiederà anche se secondo lei quella possa essere considerata la lettera di un suicida. Sappiamo bene che non è affatto così, anche se per sapere se la ragazza riuscirà a trovare la metà mancante del foglio dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Non perdetevi la nuova serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale 5 e continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.