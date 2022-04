Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 23 al 29 aprile 2022 ci svelano che Tahsin, ignaro del fatto che vi sia una telecamera nascosta nel salotto di Cesur, ammette di aver inscenato il suicidio di Hasan. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 23 al 29 aprile 2022

Tahsin ha inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu per cercare di salvare Adalet dalla prigione. Ormai non vi sono più dubbi che sia andata proprio così, soprattutto dopo che lo stesso Tahsin ha ammesso il suo gesto nel salotto di Cesur. Quello che il Korludag non sa è che, nascosta nella stanza, c’è una telecamera che ha registrato l’intera confessione. Il video viene così utilizzato da Cesur per ricattare Tahsin e costringerlo a cedergli tutte le quote della società.

Un mistero avvolge la scomparsa di Sirin, che dopo essere stata sorpresa da Riza sembra scomparire nel nulla. Inevitabilmente questo fatto provoca apprensione e tutti iniziano a cercarla. Poco dopo la donna riappare con una vistosa ferita alla testa, e racconta di essere caduta nel bosco e soccorsa dal medico del paese che l’ha curata. Ma Cesur e Suhan non credono affatto a questa storia. Intanto Salih fa promettere a Sirin di non dire niente di Riza e dell’incidente, perché se si venisse a sapere passerebbe dei guai.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Zafer arriva a casa di Tahsin

Il Korludag decide di accogliere a casa sua il figlio di Hulya e informa Cahide che, se vuole continuare a stare alla tenuta, deve prendersi cura del bambino. La donna prova a occuparsi di Zafer, ma riuscire a calmarlo appare un’impresa ardua a causa del nervosismo che la donna gli trasmette.

Per cercare una via d’uscita Suhan prova a convincere suo padre a rimandare il piccolo dalla madre naturale, ma Tahsin ha un’altra soluzione e, anziché rimandare Zafer a casa di Hulya, decide di far giungere lei alla tenuta affinché possa occuparsi di suo figlio.

Brave and Beautiful, anticipazioni italiane

Korhan insiste affinché Suhan dica a Cesur di aspettare un figlio, e davanti alle rimostranze della sorella decide di chiuderla a chiave nella sua stanza, sperando che questo la convinca a dirgli la verità.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5.