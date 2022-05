Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 21 al 27 maggio 2022 ci svelano che presto scopriremo come è riuscito Riza a ottenere in regalo l’hotel Korludag. La notizia arriva in un momento davvero poco opportuno. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 21 al 27 maggio 2022

Miriban è impegnato a tenere il discorso che apre la sua candidatura a sindaco, e Riza decide di approfittare proprio di quell’occasione per informare i cittadini di Korludag che Tahsin gli ha fatto dono dell’hotel per “risarcirlo” dei trent’anni passati in prigione per colpa di Adalet. Il gesto di Riza finisce per fare infuriare lo stesso Tahsin, che gli aveva chiesto di non diffondere quanto accaduto.

Proseguono intanto le indagini sulla morte di Salih, e Riza riesce ad anticipare ancora una volta Cesur, recandosi all’ospedale in cui è ricoverato il mendicante e uccidendolo prima che questo possa parlare con l’Alemdaroğlu. Subito dopo una visita di Sühan, intenzionata a scoprire come abbia fatto ad avere in regalo l’hotel Korludag, mette Riza in difficoltà.

Sühan, parlando con Cesur, gli dice che il padre è gravemente malato, e che gli rimane poco da vivere. Nel frattempo Tahsin si trova a contrastare la focosa Hulya, che si insinua nel suo letto e cerca di sedurlo. Per tutta risposta Tahsin la caccia dalla tenuta!

Korhan porta Reihan a casa sua, ma la domestica e Cahide fanno fatica ad andare d’accordo. Adalet, fingendo un malore, riesce a farsi portare in infermeria, dove si impossessa di alcuni barbiturici.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: le promesse di Mihriban

Il comizio elettorale è giunto ormai al via, e Mihriban chiede a Cesur di presenziare l’apertura. L’Alemdaroğlu nel suo discorso promette alla cittadinanza che, nel caso di elezione di Mihriban a primo cittadino, vi sarebbe un futuro senza ingiustizie e corruzione per tutti.

Subito dopo Sühan scopre il luogo in cui Cesur tiene prigioniero Riza e lo prega di liberarlo. L’Alemdaroğlu rifiuta, ma poco dopo è costretto a cedere: Turan ha preso in ostaggio Sühan. In realtà il rapimento è stato organizzato dalla stessa Korludağ, non prima però di aver fatto promettere a Riza che non avrebbe denunciato Cesur. Quello che Sühan non sa è che lo stesso Cesur ha nascosto una telecamera.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.