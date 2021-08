Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 21 al 27 agosto 2021 ci svelano che Cesur, Banu e Rifat vogliono riuscire a convincere il giudice istruttore a portare la vicenda in tribunale. Il loro scopo è quello di rendere pubblico il fatto che i quadri di cui si era appropriato indebitamente Tahsin appartenevano in realtà alla famiglia di Cesur. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 21 al 27 agosto 2021

Suhan non è ancora del tutto convinta della sincerità di Cesur e gli comunica che non festeggerà il suo compleanno con lui. Intanto, tutti gli alleati di Tahsin vengono indagati.

Cesur si reca all’ufficio postale per chiedere informazioni sul postino intercettato da Tahsin. Mihriban, con l’aiuto di Cesur, riesce a convincere i contadini a ribellarsi e a denunciare i soprusi di Tahsin Korludag. Spiega loro che con i soldi del risarcimento potrebbero comprare le azioni e diventare così soci dell’azienda

Fugen è terrorizzata dal suono delle sirene e teme che sia successo qualcosa a Cesur. Si tranquillizza solo quando lo vede tornare a casa. Un incendio divampa dai Korludag, ma Bulent, Kemal, Sirin, Tahsin e Korhan riescono a domarlo.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: una sorpresa per Suhan

Cesur fa una sorpresa a Suhan: le organizza una cena in un museo e le regala un calendario. Durante il trasferimento di Riza, il blindato viene colpito da un veicolo non identificato.

