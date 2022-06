Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 18 al 24 giugno 2022 ci svelano che assisteremo alla decisione di Riza, che finirà per convincersi che stabilirsi a Korludag è senza dubbio meglio che fuggire per sempre. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 18 al 24 giugno 2022

La decisione di Riza e il suo ritorno a Korludag non lasciano presagire niente di buono per Sühan e Cesur. Non è infatti difficile immaginare che la cattiveria dell’uomo finirà presto per avere importanti ripercussioni sulla coppia. Ma non saranno solo l’Alemdaroğlu e la figlia di Tahsin a farne le spese.

Mentre è impegnato a mettere a segno la prossima mossa ai danni dei due giovani, Riza tiene in pugno Banu. Dopo averle rapito il figlio infatti, riesce a far fare alla donna tutto ciò che vuole.

Tahsin, dopo aver appreso della morte di Adalet, appare inconsolabile e si reca ogni giorno al cimitero. Un giorno intravede Riza tra le tombe, ma quando racconta l’accaduto Korhan cerca di convincerlo di essere stato vittima di un’allucinazione. Riza è morto nell’incendio della nave, o almeno questo è ciò che ha fatto credere…

Il sospetto che lo psicopatico possa in realtà essere ancora vivo assale Cesur, che inizia a indagare e scopre da un certo Kaya che in realtà l’uomo è sceso dalla nave prima che questa salpasse. Continuando a indagare Cesur scopre anche che è stata Banu ad avvelenare sua moglie. Proprio l’avvocatessa confermerà di essere stata costretta da Riza, che aveva rapito suo figlio Omer.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: le spiegazioni diTahsin

Hulya viene arrestata per l’omicidio del dottor Nedim, e Bulent per il rapimento del piccolo Zater.

Tahsin spiega infine a Korhan i veri motivi per cui non è riuscito a essere con lui un padre amorevole.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful, a partire da oggi 13 giugno, subisce una modifica di programmazione e va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 16.35 su Canale 5.