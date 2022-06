Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 11 al 17 giugno 2022 ci svelano che assisteremo all’angoscia di Sühan, quando scopre che il padre è scomparso. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 11 al 17 giugno 2022

Ascoltando casualmente una conversazione tra Reyan e Sirin, Sühan scopre che suo padre è scomparso. Allontanatosi sotto evidente stato di shock, nessuno lo ha più visto. La giovane corre così a casa di Bulent sconvolta. Nel frattempo Cesur, dopo aver vagato a lungo alla ricerca di Tahsin, lo trova seduto e infreddolito sulla scogliera e lo riporta a casa.

Korludag ha un nuovo sindaco: si tratta di Mihriban. La madre di Bulent vede così realizzato il suo sogno di dare ai suoi concittadini una guida onesta e, al tempo stesso, prendersi la sua rivincita su Tahsin.

Sühan riceve una telefonata con la quale le viene comunicato che nel suo sangue è stata rilevata una sostanza nociva. Chi vuole farle del male? Il principale indiziato dell’avvelenamento della giovane è Bulent, che confessa di essere stato costretto da Riza a compiere il crimine ma di essersi rifiutato all’ultimo momento. Per costringerlo Riza non aveva esitato a rapirlo, ma il perfido Soyözlü non ha agito da solo. Il procuratore riesce infatti a risalire al suo complice, Hikmet, che ha una sconvolgente rivelazione da fare: le persone rapite erano tre!

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Cahide ha avvelenato Sühan?

Durante una perquisizione il commissario Behzat rinviene il flacone del farmaco nella borsetta di Cahide. La donna nega di aver preso parte al tentativo di avvelenare Sühan, ma il ritrovamento del flacone sembra fugare ogni dubbio. L’indagine sembra ormai definitivamente chiusa.

La figlia di Tahsin ha davvero rischiato di morire, ma è riuscita a salvarsi e può finalmente tornare a sorridere. Sühan e Cesur si sposano!

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.