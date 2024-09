Brad Pitt e George Clooney, due tra gli attori più amati al mondo, sono sbarcati alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 81. Le due star del cinema hanno dimostrato che a Hollywood si può esser amici e non rivali, e lo hanno fatto creando un vero e proprio show sul red carpet di Venezia.

Brad Pitt e George Clooney a Venezia 81: show sul red carpet

George Clooney accompagnato dalla sua bellissima moglie, l’avvocato Amal Alamuddin, e Brad Pitt in compagnia della fidanzata Ines De Ramon, sono arrivati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per presentate il film dal titolo Wolfs – Lupi Solitari, in onda su AppleTV+ dal prossimo 27 settembre.

I due attori, sono giunti sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, il che ha fatto si che i due attori s’incontrassero e, uniti da una complicità che li contraddistingue, hanno dato vita a un vero e proprio esilarante show.

Publico e fotografi in delirio per Brad Pitt e George Clooney

Le due star di Hollywood si sono fermate a scherzare con i fotografi presenti sul red carpet, hanno fatto foto con loro e con i fan, assiepati lì dalle prime ore dell’alba. A precederli è stato anche un altro protagonista di Hollywood: Richard Gere, che ha ricevuto dal pubblico presente gli auguri per il suo compleanno, avuto luogo il giorno precedente.

Un vero e proprio delirio dunque sul red carpet per Brad Pitt e George Clooney, come testimoniano le immagini che in esclusiva vi mostriamo e che sono state raccolte durante il red carpet di ieri sera che ha preceduto la presentazione il film dal titolo Wolfs – Lupi Solitari, e che vede protagonisti proprio i due attori Brad Pitt e George Clooney.

Video – Brad Pitt e George Clooney a Venezia 81