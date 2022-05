Boss in Incognito, il docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, e che unisce due mondi, quello dei boss e quello dei loro lavoratori, torna su Rai 2 con la conduzione Max Giusti. Il programma televisivo è basato sul format di origine britannico dal titolo Undercover Boss.

Boss in Incognito torna su Rai 2 con Max Giusti: ecco quando in tv la prima puntata

La prima puntata di Boss in Incognito, andrà in onda martedì 31 maggio 2022 in prima serata su Rai 2. Le puntate previste per questa edizione saranno quattro. Tra le realtà aziendali d’eccellenza che saranno raccontato quest’anno ci sono un’azienda che produce yacht e un’azienda dolciaria.

I conduttori delle passate edizioni

Boss in Incognito è un programma tv scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Alessandra Ferrari, Giuliano Rinaldi ed Elisabetta Valori. La regia è di Alberto Di Pasquale, mentre il produttore Rai è Corrado Pacetti. Nelle scorse edizioni il format è stato condotto anche da Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna, Nicola Savino e Gabriele Corsi, oltre che dallo stesso Max Giusti.

Boss In Incognito: il format televisivo

In ogni puntata di Boss In Incognito, un imprenditore, assume in incognito le sembianze di un dipendente della propria società travestendosi e truccandosi da tale. Cercando di non farsi riconoscere, documenta le giornate di lavoro di un’intera settimana da lui svolte in veste di dipendente, assieme alla troupe televisiva che lo riprenderà facendo credere ai dipendenti dell’azienda che si tratti di un documentario sul lavoro e sulla crisi.

A fine puntata, quando il “Boss in Incognito” ritornerà a rivestire il suo ruolo di “capo”, e riprenderà il suo posto dietro alla sua scrivania, convocherà i dipendenti con cui ha interagito durante la settimana per svelare loro la sua identità. Il “Boss” farà anche notare cose positive e negative durante il loro operato. I dipendenti verranno poi ricompensati con dei premi speciali, come un aumento di stipendio o di livello in azienda, un contratto a tempo indeterminato, la possibilità di trasferirsi in un’altra sede, un viaggio premio per la famiglia.