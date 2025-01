Boss in incognito 2025, il docu-reality condotto da Max Giusti torna in prime time su Rai2 con una nuova imperdibile puntata. Ecco le anticipazioni e il protagonista al centro della prima puntata di stasera, lunedì 27 gennaio 2025.

Boss in incognito 2025, la puntata del 27 gennaio

Lunedì 27 gennaio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di “Boss in incognito“, il docu-reality di successo condotto da Max Giusti e giunto alla sua decima edizione. Dopo il successo registrato in autunno tornano le storie dei “boss” che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti, sotto mentite spoglie. Al centro della puntata un boss pronto a camuffarsi da operaio con la complicità di Max Giusti.

L’esperienza di “Boss in incognito” mette in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi e comprendersi meglio, tra sorprese ed emozioni. I boss potranno conoscere più da vicino chi lavora per loro e scoprire, dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda

Boss in incognito 2025, il protagonista di stasera: 27 gennaio

Il protagonista della puntata di stasera di lunedì 27 gennaio 2025 è Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria “Da Michele in the world”, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo. Ad oggi l’azienda conta 680 dipendenti con un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Alessandro Condurro ha deciso sotto mentite spoglie di incontrare e lavorare a stretto contatto con i dipendenti. Umberto gli mostrerà come realizzare l’amata pizza ‘Salsiccia e friarielli’ e la pizza fritta, mentre con Francia imparerà le regole di un amorevole servizio ai clienti. E ancora: Prince gli trasmetterà l’attenzione per la pulizia e l’ordine, fondamentali all’interno della pizzeria, mentre con Antonio preparerà la classica graffa napoletana e i buonissimi nodini al cioccolato.

Ad aiutare il Boss in incognito ci sarà Max Giusti, anche lui camuffato, che dovrà cimentarsi, affiancando Fabrizio, nel compito più ambito e delicato: la preparazione della famosa pizza a ruota di carro di “Da Michele”. Ai dipendenti verrà detto che stanno girando “Job Stories”, un nuovo factual che racconta il mondo del lavoro. Solo alla fine scopriranno che il capo ha lavorato con loro.

“Boss in incognito” è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3media International Limited.