Torna una nuova edizione di Boss in Incognito con alla conduzione Elettra Lamborghini. È questa la novità della nuova edizione: dopo cinque anni, al timone del programma non ci sarà più Max Giusti. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Boss in Incognito 2025-2026 con la new entry Elettra Lamborghini: quando in tv

La Rai durante la presentazione dei palinsesti per la stagione 2025-2026 ha deciso di confermare Boss in Incognito. Il docu reality, basato sul format britannico Undercover Boss, è pronto quindi a mostrare nuovi imprenditori che assumono in incognito le sembianze di un dipendente della propria società lavorando per una settimana fianco a fianco con loro.

La grande novità della nuova edizione è rappresentata dalla conduzione che è affidata a Elettra Lamborghini. Le nuove puntate di Boss in Incognito andranno in onda, da settembre 2025, in prima serata su Rai2.

Vedremo quindi i boss, tornati alla propria scrivania, convocare i dipendenti con cui ha interagito svelando la sua identità. Non mancano ricompense, come un aumento di stipendio o di livello nell’azienda, per chi ha lavorato bene. In questa undicesima edizione però, non saranno solo i boss gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci saranno delle celebrity pronte a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e un travestimento ad hoc.

Chi sono stati i conduttori

La prima puntata di Boss in Incognito è andata in onda in prima serata su Rai 2 il 27 gennaio 2014. A condurre le prime due edizione è stato Costantino Della Gherardesca, mentre alla guida della terza edizione c’era Flavio Insinna.

Nella quarta abbiamo visto Nicola Savino, mentre nella quinta Gabriele Corsi. Per cinque anni, dal 2020 al 2025, Boss in Incognito è stato condotto da Max Giusti che ora viene sostituto da Elettra Lamborghini.