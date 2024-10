Boss in incognito 2024, stasera: la seconda puntata del 28 ottobre

Torna l’appuntamento con Boss in incognito 2024, il docu-reality presentato da Max Giusti e trasmesso in prime time su Rai2. Ecco le anticipazioni e il protagonista al centro della seconda puntata di stasera, lunedì 28 ottobre 2024.

Lunedì 28 ottobre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di “Boss in incognito“, il docu-reality di successo condotto da Max Giusti giunto alla sua decima edizione. Il conduttore torna in prima serata a raccontare, insieme a una realtà aziendale italiana d’eccellenza, le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito. Lo stesso conduttore Max Giusti è pronto a camuffersi da operaio per condivider questa missione con il Boss protagonista della puntata.

Il protagonista della seconda puntata di Boss in Incognito 2024 di lunedì 28 ottobre è Monica Riva, figlia del CEO Maurizio. Monica Riva rappresenta la quarta generazione della Riva 1920, azienda che produce in maniera del tutto artigianale mobili in legno massello in grado di sfidare il tempo nel rispetto dell’ambiente. Monica Riva ricopre un ruolo prestigioso ed importante all’interno dell’azienda dove è responsabile Commerciale del mercato italiano e si occupa anche della gestione degli aspetti produttivi dell’azienda che presenta un fatturato di 17 milioni di euro e dà lavoro a 86 dipendenti.

Durane la puntata di stasera, lunedì 28 ottobre 2024 di Boss In Incognito, Monica Riva dell’azienda Riva 1920 è pronta a lavorare a stretto contatto con i suoi dipendenti, ma con un’altra identità. Si ritrovare così a lavorare con il macchinario di taglio Cnc del legno, mentre con la dipendente Laura si occuperà anche del reparto della calibratura. E ancora: con Alessandro creerà la resinatura di un tavolo in Kaori, mentre con Mina imballerà una panca a forma di molletta gigante. Immancabile la presenza di Max Giusti che, in incognito, lavorerà con lei occupandosi della lucidazione di panche e tavoli con olii pregiati insieme al simpaticissimo Jhon.

Ai dipendenti dell’azienda verrà detto che stanno girando “Cambio Lavoro”, un nuovo programma che segue persone che hanno perso il lavoro e vengono ricollocate. Solo alla fine delle riprese, i dipendenti scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

“Boss in incognito” è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International. E’ un programma scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Elisabetta Valori, Celeste Papuli, Antonio Moreno. La regia è di Alberto Di Pasquale. Produttore Rai Corrado Pacetti.