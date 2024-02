Torna su Rai Due uno dei docu-reality di maggior successo degli ultimi anni, Boss in incognito. Il programma, giunto ormai alla sua quarta edizione, non muta la formula originaria e sarà condotto ancora una volta da Max Giusti. Del resto, il format piace così tanto che motivi per cambiare non ce n’erano.

Qual è il punto di forza? Forse il giusto mix di serio e faceto, ovvero mostrare la realtà di una parte del mondo imprenditoriale italiano facendo anche divertire lo spettatore. Dunque si riparte con nuove, entusiasmanti avventure: ecco cosa sappiamo e quando vederlo in tv.

Boss in incognito 2024: Max Giusti ancora una volta al timone del docu-reality

Max Giusti, attore, comico e conduttore versatile e quotatissimo, sarà ancora una volta, la quarta per la precisione, al timone di Boss in incognito, il docu-reality di Rai Due in cui un imprenditore si finge un tirocinante per una settimana e, giorno dopo giorno, incontra alcune delle persone che lavorano per lui.

Quest’anno sarà la volta di una pizzeria in via d’espansione, di un’azienda umbra che raccoglie ed esporta tartufi nel mondo e di un’altra azienda, situata vicino Teramo, in cui si producono i migliori jeans. Sarà divertente, fra l’altro, vedere i vari travestimenti di Max Giusti per non farsi riconoscere e come se la caverà con i diversi dialetti, dal marchigiano al napoletano!

Quando e dove vederlo. Numero di puntate della quarta edizione

Boss in incognito prevede la messa in onda di 3 puntate del tutto inedite, sempre su Rai Due. Il programma vi aspetta in prima serata (inizio ore 21.20 circa) a cominciare da Lunedì 4 Marzo.

E voi siete pronti a tuffarvi e a conoscere meglio il mondo del lavoro in Italia, così come alcune delle nostre eccellenze con, in più, la certezza di farvi anche un po’ di risate?