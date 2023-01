Max Giusti torna con la nuova stagione di “Boss in incognito”, il docu-reality trasmesso in prima serata su Rai2. Scopriamo tutte le anticipazioni e il protagonista della prima puntata di lunedì gennaio 2023.

Boss in Incognito 2023 torna su Rai2: quante puntate?

Lunedì 9 gennaio 2023 torna in prima serata su Rai2 “Boss in incognito“, il docu-reality condotto da Max Giusti. Dopo il grandissimo successo della precedente edizione, il pubblico è pronto a scoprire le storie di nuovi imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida del reality lavorando per una settimana a stretto contatto con i loro dipendenti sotto mentite spoglie. Proprio così, camuffati e con una nuova identità e un aspetto fisico differente, i protagonisti della nuova stagione lavoreranno con i propri dipendenti accompagnati però da una presenza speciale: quella di Max Giusti che si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilene che andrà in missione per conto del boss, sostituendolo in alcune occasioni.

Cinque le puntate della nuova stagione del docu-reality che, settimana dopo settimana, racconterà la storia di nuove aziende, imprenditori, nuovi operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese.

Boss in Incognito, le anticipazioni di stasera

La prima puntata di Boss In Incognito di lunedì 9 gennaio 2023 ha come protagonista Claudio Papa, boss di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. L’azienda ha sede a a Monteroduni, in provincia di Isernia, e dà lavoro a 70 dipendenti. Ecco qualche numero dell’azienda: stabilimento di 8.000 mq, più di 1.500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici, materie prime fondamentali per la creazione di confetti e pralinate al cioccolato che vengono esportate in 30 paesi del mondo con un fatturato annuo di 9 milioni di euro.

Durante la puntata Claudio Papa sarà in prima linea con i suoi collaboratori: Maria, con cui realizzerà i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato; Elena, per il confezionamento delle tavolette di cioccolato e dei confetti; Gianluca, con cui preparerà i coloratissimi macarons; e Liliana, che produrrà con il boss le tavolette di cioccolato. Max Giusti, nei panni di Josè, lavorerà, invece, con Carmela al prodotto di punta dell’azienda: i confetti. Durante la loro missione in incognito, riusciranno il boss e Max Giusti a non farsi scoprire?