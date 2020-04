A partire dal 17 aprile sarà disponibile Bosch 6, sesta stagione della serie più longeva prodotta da Amazon Studios per la piattaforma Prime Video. Lo show, basato sui romanzi best seller di Michael Connelly, è stato già rinnovato per un settimo e ultimo ciclo di episodi. Ogni stagione, ispirata ai libri dell’autore, è composta da dieci episodi della durata di un’ora ciascuno. A proposito dell’ultima stagione, in comunicato stampa, Connelly ha dichiarato: “Sono fiero di quello che abbiamo realizzato con Bosch e non vedo l’ora di completare la storia nella settima stagione. È triste, però tutte le cose belle finiscono e sono felice perché chiuderemo la storia nel modo che vogliamo.”

Bosch 6 su Prime Video: la trama della nuova stagione

Nei dieci episodi della sesta stagione, dopo che un fisico medico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare, Bosch si ritrova al centro di un complesso caso tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles – la città a cui ha giurato servizio e protezione.

La serie Tv segue le vicissitudini di Harry Bosch, un Detective della Polizia di Los Angeles e sulla sua inarrestabile determinazione a mettere le mani sull’assassino di un ragazzino di tredici anni. Tuttavia, mentre prosegue con testardaggine nel suo intento, deve affrontare anche un processo per accusa di omicidio, dove la corte federale lo ritiene colpevole di aver ucciso un serial killer a sangue freddo.

Bosch 6: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Bosch 6 ritroviamo: Titus Welliver già visto in (Lost) nei panni del Detective della Omicidi Harry Bosch; Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del Detective investigativo Jerry Edgar; Amy Aquino (Being Human) veste i panni della Tenente Grace Billets; Madison Lintz (The Walking Dead) nel ruolo di Maddie Bosch, figlia del protagonista; e infine Lance Reddick (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) che interpreta il Capo Irvin Irving.

È molto probabile che rivedremo alcuni volti ricorrenti, come quello di Mimi Rogers che veste i panni di Honey detto “Money”, Chandler, un avvocato per i diritti civili.