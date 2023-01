È sicuramente uno dei format tv più attesi di questa stagione televisiva, Boomerissima, prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia, in onda a partire da questa sera, martedì 10 gennaio 2023, in prima serata su Rai 2, segna il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi. Ecco di seguito le anticipazioni, gli ospiti e i giochi che vedremo durante la prima puntata di Boomerissima.

Boomerissima stasera su Rai 2 con Alessia Marcuzzi: anticipazioni e ospiti del 10 gennaio 2023

Boomerissima, nuovo programma tv condotto in prima serata su Rai 2 da Alesia Marcuzzi metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, amano gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. “Boomerissima”, è un incrocio tra il varietà e un game show. Alessia Marcuzzi al suo ruolo di conduttrice del programma, aggiungerà anche quello di ballerina e showgirl.

Le squadre della prima puntata: gli ospiti

I due team che si sfideranno nella prima puntata in onda questa sera, martedì 10 gennaio 2023 saranno composti da: Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomers; mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i millennials. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto e Max Pezzali.

Il format e tutti i giochi di Boomerissima

Lo show vede in ogni puntata due squadre di personaggi celebri: i “boomers”, vip che hanno vissuto in prima persona gli anni Ottanta e Novanta (ovvero nati negli anni del Boom economico, attorno agli anni Sessanta) e i “millennials”, celebrità nate nel corso degli anni 2000. La gara è strutturata in vari round, che girano attorno a domande di “cultura pop”. A fine puntata soltanto uno dei due team potrà ottenere la vittoria. Diversi sono i giochi a cui i concorrenti potranno essere sottoposti, ecco di seguito alcuni di essi: