Tutto pronto per il gran finale di Boomerissima, il programma che ha segnato il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda in prima serata martedì 14 febbraio 2023 su Rai2.

Boomerissima, gli ospiti di martedì 14 febbraio 2023

Martedì 14 febbraio 2023 alle 21.20 su Rai 2, nel giorno di San Valentino, torna l’appuntamento con l’ultima puntata di “Boomerissima“, il programma condotto da Alessia Marcuzzi. La grande festa in musica, prodotta da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, vedrà come sempre due squadre di celebrità pronte a sfidarsi in diverse prove di gioco.

Da un lato troveremo i boomers con Filippo Bisciglia, Valeria Marini, Lucia Ocone e Andrea Pucci. Dall’altro la squadra dei millennials con Andrea Dianetti, Brenda Lodigiani, Ilenia Pastorelli e Raimondo Todaro. Non mancheranno gli ospiti, delle vere e proprie carte jolly, che i concorrenti si giocheranno durante le varie sfide. Tra gli ospiti dell’ultima puntata segnaliamo: Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi.

Boomerissima, la finale: chi vincerà tra boomers e millenials?

L’obiettivo della puntata di Boomerissima è sempre lo stesso: dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi. Non mancheranno inoltre, gli effetti scenici che hanno reso il programma uno dei must to see della stagione televisiva: dall’armadio dai poteri magici al salotto back in time, che farà rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato.

Da non perdere poi le performance di ballo di Alessia Marcuzzi che regalerà ai telespettatori una serata all’insegna del divertimento, dell’allegria e della spensieratezza.

Chi si aggiudicherà l’ultima vittoria della stagione? Per scoprirlo non vi resta che seguire il gran finale di Boomerissima dalle 21.20 in prima serata su Rai2.