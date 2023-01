Alessia Marcuzzi torna su Rai2 con la terza puntata di “Boomerissima“, il programma di intrattenimento che vede lo scontro generazionale tra boomer e millenials. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda stasera, martedì 24 gennaio 2023.

Boomerissima, la terza puntata su Rai2

Tutto pronto per il terzo appuntamento di “Boomerissima”, il programma condotto da Alessia Marcuzzi e trasmesso martedì 24 gennaio 2023 dalle ore 21.20 in prima serata su Rai2. Ance questa sera assisteremo ad un vero e proprio “scontro” generazione tra i boomer e i millenials rappresentati da personaggi del mondo dello spettacolo pronti a sfidarsi in un clima leggero con l’obiettivo di convincere il pubblico presente in studio che i propri anni di appartenenza siano i migliori.

Due le squadre in gara: da un lato i boomer e dall’altro i millenilas. Per intenderci un confronto tra gli anni ’80 e ’90 contro gli anni 2000. Chi vincerà? Intanto scopriamo insieme tutti gli ospiti della terza puntata del programma prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia.

Boomerissima, ospiti di martedì 24 gennaio 2023

La terza puntata di Boomerissima vedrà scendere sul palcoscenico due nuove squadre composte da boomer e millenials pronti a sfidarsi in una serie di giochi davvero divertenti. A guidare la gara la padrona di casa Alessia Marcuzzi perfetta nel suo ruolo di “capitana” che durante la puntata partecipa attivamente a diversi momenti di animazione.

Ma scopriamo gli ospiti. Per la squadra dei boomers ci sono: Geppi Cucciari, Giorgio Mastrota, Francesco Paolantoni e Mietta. Nella squadra dei millenials troveremo: Lodovica Comello, Riki, Pierpaolo Spollon e Francesca Manzini. Non mancheranno degli ospiti speciali come Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt. Il cuore del programma sono i giochi e momenti di varietà inediti come: l’armadio dai poteri magici, il salotto “back in time”, le mode del passato e tanto altro.