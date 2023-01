Torna l’appuntamento con Boomerissima di Alessia Marcuzzi, la festa in musica che vede scontrarsi due generazioni a confronto: da un lato ci sono i boomers e dall’altro i millenials. Una sfida che è un viaggio nel tempo tra ricordi del passato, ma anche del presente in un clima festoso, goliardico e divertente. Scopriamo tutti gli ospiti della quarta puntata in onda su Rai2.

Boomerissima, gli ospiti della quarta puntata di martedì 31 gennaio 2023

Tutto pronto per la quarta puntata di Boomerissima di Alessia Marcuzzi in onda dalle ore 21.20 in prima serata su Rai2. Come sempre due le squadre di celebrity pronte a sfidarsi per conquistare il titolo di “Boomerissima” in una sfida generazionale divertente ed avvincente. L’obiettivo è semplice: divertire e divertirsi fino alla fase finale che proclamerà la squadra vincitrice tra boomers e millennials.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, nel tipico stile del programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, che, in un mix tra varietà e game show, riporterà il pubblico a rivivere alcuni dei momenti più iconici degli anni ’80, ’90 e 2000. Ospiti della puntata sono: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i boomers. Per i millenials ci sono: Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge.

Boomerissima stasera: gli ospiti

Nella puntata di Boomerissima di Alessia Marcuzzi spazio anche ad alcuni ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti di questa sera ci saranno: Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano.

Tra i giochi del programma ricordiamo: dall’armadio dai poteri magici e dal salotto back in time, che farà rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato. Chi vincerà la sfida di questa sera?