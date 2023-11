Alessia Marcuzzi è pronta per una nuova puntata di Boomerissima, il variety show trasmesso in prima serata su Rai2. Uno nuovo scontro generazionale tra boomer e millennial, chi la spunterà? Ecco tutti gli ospiti che si sfideranno nella puntata di stasera, martedì 28 novembre 2023.

Boomerissima, gli ospiti di stasera: martedì 28 novembre 2023

Martedì 28 novembre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi e trasmesso in prima serata su Rai2. Come sempre al centro del programma la sfida generazionale tra boomer e millennial che si sfideranno in varie prove per conquistare la vittoria finale. Una divertente e scenica sfida generazionale, evocativa di simpatici ed emozionanti momenti amarcord per la gioia di boomer e millennial. Ma scopriamo gli ospiti delle due squadre in gara questa sera: per i Boomer ci sono Michela Andreozzi, Fabrizio Biggio, Enzo Iacchetti e Stefania Orlando.

Nella squadra dei ci sono: Costanza Caracciolo, Lda, Luca Onestini, e Maria Sole Pollio. Non mancheranno ospiti speciali per supportare le due squadra: per i boomer c’è Neja, la cantante farà ballare e cantare tutti con la super hit “Restless”. Per i millennial, invece, in campo proprio LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Fa ridere ma anche riflettere 🍕#Boomerissima, il programma più gustoso della tivù, martedì 21.30 Rai2 e RaiPlay! @lapinella pic.twitter.com/oQ8fwvDd3j — Rai2 (@RaiDue) November 27, 2023

Boomerissima del 28 novembre 2023, mito di puntata e special guest

Ma non finisce qui, durante la puntata di stasera di Boomerissima spazio a due momenti speciali. Il Mito di puntata di questa sera è Loredana Bertè. La regina della musica rock è pronta a raccontarsi al grande pubblico tra aneddoti e segreti della sua unica e straordinaria carriera. Special Guest di puntata, invece, l’attore Gabriel Garko.

Come sempre durante la puntata dello show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, spazio anche alle spettacolari coreografie realizzate e curate nei minimi dettagli del direttore Artistico Luca Tommassini. Anche Alessia Marcuzzi torna in pista come ballerina per regalare un nuovo momento di spettacolo.

L’appuntamento con Boomerissima è il martedì in prima serata su Rai2.